Live TV

Prima reacție a NATO după ce apărarea aeriană a Alianței a doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta către Turcia

Data actualizării: Data publicării:
masura-nato
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia

NATO a venit cu o primă reacție, prin vocea purtătorului de cuvânt, după ce miercuri Iranul a lansat o rachetă balistică care se îndrepta către Turcia. Oficialii au transmis: „Condamnăm vizarea Turciei” 

Oficialii din cadrul Alianței au reacționat după distrugerea rachetei balistice: „Condamnăm vizarea Turciei de către Iran.

Postura noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă.

NATO sprijină ferm toți aliații, inclusiv Turcia, în timp ce Iranul continuă atacurile sale nediscriminatorii în întreaga regiune.”

Amintim, o rachetă balistică detectată ca fiind lansată din Iran și îndreptată către spațiul aerian turc după ce a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei a fost neutralizată de unitățile de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat.

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
2
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Traian Băsescu
4
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Strait of Hormuz
5
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Digi Sport
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ali Khamenei
Iranul vrea condoleanțe de la Ucraina după moartea lui Khamenei: „Fiecare criminal primește ceea ce merită”
EU, The flag of Europe or European flag with stock market financ
Bursele europene cresc uşor după informaţii despre „demersuri secrete” iniţiate de Iran pentru încheierea războiului
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
O rachetă balistică lansată din Iran a fost neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia, anunță Ministerul Apărării de la Ankara
tanc steag iran
Regimul iranian exclude negocieri cu SUA: „Nu avem încredere în americani. Putem continua războiul cât timp dorim”
Ministrul turc de Externe Hakan Fidan.
Turcia critică strategia Iranului de a bombarda ţările din Golf „fără a face nicio diferenţă”: „Este incredibil de greșită”
Recomandările redacţiei
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului...
liderii coalitie
Noi negocieri în Coaliție privind bugetul din 2026: PSD tot nu...
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Menschen stehen im Terminal des Flughafen am Check-in
MAE anunță că două zboruri din Dubai spre România sunt programate...
Pedro Sanchez
Pedro Sanchez răspunde dur la amenințările lui Donald Trump: „Aşa...
Ultimele știri
Oana Gheorghiu: Peste 1.000 de sesizări pe platforma „Fără hârtie”, în prima zi de funcționare
Nicușor Dan face joi o vizită în Polonia. Care este programul anunțat
Cristian Păun, profesor de economie, despre draftul bugetului pe 2026: „Este mult mai realist. Se încearcă temperarea cheltuielilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Mama Andreei Anița, care a împlinit 57 de ani chiar în ziua în care fiica ei a murit, mesaj dureros...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Pensiile au crescut cu 1 leu în februarie, deși trebuiau indexate cu 190 lei. Cât e pensia de invaliditate?
Digi FM
Petra, fiica miliardarului Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii