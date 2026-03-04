Prima reacție a NATO după ce apărarea aeriană a Alianței a doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta către Turcia

NATO a venit cu o primă reacție, prin vocea purtătorului de cuvânt, după ce miercuri Iranul a lansat o rachetă balistică care se îndrepta către Turcia. Oficialii au transmis: „Condamnăm vizarea Turciei”

Postura noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă.

NATO sprijină ferm toți aliații, inclusiv Turcia, în timp ce Iranul continuă atacurile sale nediscriminatorii în întreaga regiune.”

Amintim, o rachetă balistică detectată ca fiind lansată din Iran și îndreptată către spațiul aerian turc după ce a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei a fost neutralizată de unitățile de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat.

Editor : A.R.