Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei

NATO a confirmat că un avion de luptă F-16 românesc, aflat în misiunea de poliţie aeriană a NATO în Țările Baltice şi dislocat în Lituania, a doborât o dronă deasupra Estoniei, potrivit Reuters.

Drona a intrat în spaţiul aerian al Estoniei în jurul prânzului, ora locală (09:00 GMT), marţi, venind din Rusia şi pătrunzând în partea de sud-est a ţării, a anunţat armata estoniană într-un comunicat.

Aceasta a fost doborâtă de un avion de luptă F-16 românesc al NATO, aflat într-un zbor de antrenament, la ora 12:14 locală (09:14 GMT), cu o singură rachetă.

„Incidentul a avut loc în condiţii de război electronic intens, inclusiv bruiaj GPS şi interferenţe (jamming) din partea Rusiei”, a mai precizat armata estoniană.

Drona fusese supravegheată înainte de a intra în Estonia, a precizat sursa, iar decizia de a o doborî a fost luată pentru a „minimiza impactul asupra populaţiei civile şi a infrastructurii”.

Mesajul NATO după incident

NATO a confirmat că un avion românesc a doborât o dronă deasupra spaţiului aerian estonian şi a declarat că este în curs o anchetă. Organizaţia a afirmat că NATO „este pregătită şi capabilă să reacţioneze la orice potenţiale ameninţări aeriene”.

Şi Letonia vecină a emis o alertă de ameninţare aeriană după ce o dronă a pătruns marţi în spaţiul său aerian, recomandând locuitorilor din zona de lângă graniţa cu Rusia să rămână în case, iar avioanele misiunii NATO „Baltic Air Policing” au fost mobilizate în zonă.

Nu a fost clar de la început dacă drona care a pătruns în Letonia era aceeaşi cu cea care a pătruns în Estonia sau dacă era vorba de două drone diferite. Însă, potrivit ministrului estonian al apărării, Hanno Pevkur, citat de AFP, drona a fost detectată iniţial de Letonia, înainte de a fi doborâtă de un avion F-16 românesc staţionat în Lituania. Au fost semnalate resturi ale aeronavei în apropierea localităţii Poltsamaa, într-o zonă rurală din centrul ţării.

Estonia şi Letonia au atribuit aceste incursiuni de drone Rusiei şi au afirmat că Ucraina are dreptul să lovească ţinte militare ruseşti pentru a slăbi capacitatea Moscovei de a duce războiul, însă ambele au subliniat că nu au permis Ucrainei să lanseze atacuri împotriva Rusiei de pe teritoriile lor.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone de lungă distanţă asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice. Din martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spaţiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania şi Estonia, toate având graniţă cu Rusia. Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat aceste incursiuni.

