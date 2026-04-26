Live TV

Prima reacție a Oanei Țoiu după incidentul de la dineul corespondenților de la Casa Albă. „Violența nu are ce căuta în politică”

Data actualizării: Data publicării:
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu. Foto: Profimedia

După incidentul de la dineul corespondenților de la Casa Albă, unde un atacator a tras mai multe focuri de armă, vizând, conform primelor declarații, membri ai administrației Trump, șefa diplomației române, Oana Țoiu, a transmis o reacție pe rețelele de socializare, subliniind că „violența nu are ce căuta în politică”.

„După veștile îngrijorătoare din Washington, ne bucurăm că toată lumea este teafără și condamnăm atacul”, a mai scris Oana Țoiu pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Suspectul în cazul împuşcăturilor, calificat ulterior drept „lup singuratic nebun” de către Donald Trump, este un californian de 31 de ani, care a urmat studii de inginerie. Era înarmat cu o puşcă de vânătoare, un pistol şi mai multe cuţite şi va compărea luni în faţa justiţiei. 

În jurul orei locale 21:00 (ora 4:00, ora României), cei 1.200 de invitaţi îşi ocupaseră locurile la hotelul Hilton din Washington, unde se reunesc în fiecare an corespondenţii de presă ai Casei Albe. La câteva momente s-au auzit focuri de armă în holul de intrare al clădirii, la punctul de control de securitate.

Un bărbat înarmat s-a repezit spre portalul de detectare a metalelor şi a tras. Forţele de ordine prezente în hotel şi în împrejurimi s-au repezit spre el, un agent al serviciilor secrete fiind rănit.

În sala de bal, invitaţii au strigat „La pământ, la pământ!”, mulţi ascunzându-se sub mese.

Serviciile de securitate au intervenit rapid pentru a-i evacua pe Donald Trump, Melania, JD Vance şi întreaga delegaţie prezidenţială, care se aflau pe o scenă.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul inedit făcut de fiul unei femei care s-a recăsătorit după un divorț. Imaginile inedite sunt acum virale
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în...
Fanatik.ro
Vlad Chiricheș l-a trădat pe omul care i-a făcut salariul 1,4 milioane de euro pe an: „Nu mi-a dat nici măcar...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Orașul din România unde Nadia Comăneci va avea o statuie uriașă și un parc cu numele ei. Anunțul lui Ion...
Adevărul
Cea mai așteptată magistrală de metrou din București, blocată în avize până în 2027. Când ar putea fi gata...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenor pentru FCSB! Răsturnare spectaculoasă de situație: luni e așteptat să zică ”DA”
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Denise Richards, mesaj viral după moartea fostului ei iubit. Ce i-a scris fiica ei, Lola, când a văzut...
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Un iubitor de câini și-a schimbat complet părerea despre pisici atunci când a adoptat una: „Tot ce credeam...
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”