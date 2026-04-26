Prima reacție a Oanei Țoiu după incidentul de la dineul corespondenților de la Casa Albă. „Violența nu are ce căuta în politică”

După incidentul de la dineul corespondenților de la Casa Albă, unde un atacator a tras mai multe focuri de armă, vizând, conform primelor declarații, membri ai administrației Trump, șefa diplomației române, Oana Țoiu, a transmis o reacție pe rețelele de socializare, subliniind că „violența nu are ce căuta în politică”.

„După veștile îngrijorătoare din Washington, ne bucurăm că toată lumea este teafără și condamnăm atacul”, a mai scris Oana Țoiu pe X.

Suspectul în cazul împuşcăturilor, calificat ulterior drept „lup singuratic nebun” de către Donald Trump, este un californian de 31 de ani, care a urmat studii de inginerie. Era înarmat cu o puşcă de vânătoare, un pistol şi mai multe cuţite şi va compărea luni în faţa justiţiei.

În jurul orei locale 21:00 (ora 4:00, ora României), cei 1.200 de invitaţi îşi ocupaseră locurile la hotelul Hilton din Washington, unde se reunesc în fiecare an corespondenţii de presă ai Casei Albe. La câteva momente s-au auzit focuri de armă în holul de intrare al clădirii, la punctul de control de securitate.

Un bărbat înarmat s-a repezit spre portalul de detectare a metalelor şi a tras. Forţele de ordine prezente în hotel şi în împrejurimi s-au repezit spre el, un agent al serviciilor secrete fiind rănit.

În sala de bal, invitaţii au strigat „La pământ, la pământ!”, mulţi ascunzându-se sub mese.

Serviciile de securitate au intervenit rapid pentru a-i evacua pe Donald Trump, Melania, JD Vance şi întreaga delegaţie prezidenţială, care se aflau pe o scenă.

