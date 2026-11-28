Armata americană susține că sistemele sale informatice sunt sigure, după ce mai multe publicații au relatat despre un posibil atac cibernetic care ar fi vizat infrastructura digitală a Statelor Unite. Serviciul de cloud al Forțelor Aeriene ar fi fost piratat, iar informații militare sensibile ar fi putut fi expuse. Pentagonul nu a infirmat direct informațiile, susține Agerpres, care citează AFP.

Întrebat despre o posibilă piratare a serviciului de cloud al Forțelor Aeriene, un reprezentant al Ministerului de Război a declarat că sistemele sunt protejate și monitorizate permanent: „Sistemele Ministerului de Război sunt sigure, securizate și gestionate 24 de ore din 24 de cei mai buni experți și de cele mai bune echipe din lume. Vom continua să menținem toate operațiunile și aplicațiile esențiale pentru misiuni", a transmis oficialul pentru AFP.

Anterior, ministerul precizase că nu comentează starea sistemelor sale, invocând motive legate de securitatea operațiunilor.

Agenția Reuters a relatat prima despre presupusa breșă de securitate. Ulterior, NBC News, citând un responsabil anonim, a scris că serviciul de cloud al Forțelor Aeriene a fost piratat și că atacul ar fi putut expune informații militare sensibile. Și publicația Federal News Network a relatat despre incident, citând o persoană familiarizată cu situația.

Posibilul atac vine în contextul altor incidente care ar fi vizat ținte americane. Printre acestea se numără instituțiile financiare JPMorgan Chase, Visa și Mastercard, dar și agențiile guvernamentale CIA și FBI, potrivit informațiilor apărute în presă.

În același timp, Statele Unite s-au confruntat cu mai multe întreruperi ale unor servicii, precum Microsoft Outlook, instalațiile de control al traficului aerian și distribuitorii de bilete. Autoritățile au atribuit aceste disfuncționalități infrastructurilor fizice și digitale învechite, nu unor atacuri informatice.

Incidente cibernetice au fost raportate și în Europa. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic cu ajutorul inteligenței artificiale, în luna octombrie. Joi, și Agenția France-Presse a fost afectată de un atac informatic, care a dus la indisponibilitatea unuia dintre serviciile sale

Editor : A.R.