Prima reacție a Rusiei după afirmația jurnalistului Tucker Carlson că SUA vor ataca nuclear Iranul

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat, marţi, că nu există motive pentru a putea vorbi despre un posibil atac nuclear american împotriva Iranului, aşa cum a susţinut jurnalistul conservator american Tucker Carlson, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

„Nu văd motive reale pentru a trage astfel de concluzii”, a spus Lavrov în declaraţii consemnate de agenţia Interfax.

Şeful diplomaţiei ruse a subliniat că declaraţiile lui Carlson au fost făcute „în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului” care au loc marţi în SUA.

Un comportament preelectoral de acest fel „este folosit uneori” pentru a influenţa alegătorii, a remarcat Lavrov.

„Această informaţie (despre un posibil atac nuclear) nu a fost confirmată de alte surse”, a insistat el.

Rusia, a susţinut Lavrov, nu a contactat Statele Unite pentru a solicita informaţii pe acest subiect, dar a „luat act” de ceea ce a spus Carlson.

Ministerul rus de Externe şi-a exprimat luni îngrijorarea faţă de situaţia din Iran în urma semnalelor unor posibile noi atacuri americane, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump, vorbind la un miting electoral, a ameninţat cu reluarea bombardamentelor împotriva Iranului.

În acelaşi timp, presa americană a relatat că Trump a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre posibilitatea reluării atacurilor aeriene.

Jurnalistul Tucker Carlson a scris luni pe reţeaua X că, „sub presiunea premierului israelian Benjamin Netanyahu, administraţia Trump ar putea fi la numai câteva zile distanţă de un atac nuclear împotriva Iranului”.

Ţinta unui astfel de atac, potrivit aceluiaşi jurnalist, ar fi „Muntele Târnăcopului, în centrul Iranului, unde serviciile de informaţii israeliene susţin că guvernul iranian şi-a reluat programul nuclear”.

Muntele Târnăcopului („Pickaxe Mountain”) este un complex nuclear fortificat în subteran, la sud de uzina nucleară de la Natanz. Puţine lucruri sunt cunoscute despre acest complex, a cărui construcţie a început după ce, în iulie 2020, o explozie şi un incendiu care a urmat au avariat sever halele supraterane de asamblare a centrifugelor pentru uzina de la Natanz. Potrivit Teheranului, explozia de atunci a fost rezultatul unui sabotaj.

Imagini din satelit publicate de presa americană arată intrări în tuneluri şi instalaţii de securitate în jurul complexului subteran. Obiectivul iniţial al amenajării acestuia pare să fi fost asamblarea centrifugelor la un adăpost sigur, dar au existat speculaţii că acelaşi complex ar putea fi de asemenea folosit pentru îmbogăţirea uraniului.

Analiza aceloraşi imagini sugerează că unele părţi ale complexului ar putea fi fortificate la o adâncime de 80-100 de metri, ceea ce ar face dificilă distrugerea acestuia inclusiv cu bombele penetrante GBU-57, cea mai puternică bombă anti-buncăr din arsenalul SUA, muniţie folosită anul trecut în atacul asupra instalaţiei subterane de îmbogăţire a uraniului de la Natanz.

Editor : C.L.B.