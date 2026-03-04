Live TV

Prima reacție a Rusiei după atacul asupra navei care transporta gaz lichefiat în Marea Mediterană

Data publicării:
Explozie Arctic Metagaz
Explozie a petrolierului rusesc Arctic Metagaz. Foto: X/ Christiaan Triebert

Ministerul transporturilor din Rusia a denunţat miercuri un atac cu drone navale comis împotriva unei nave ruseşti care transporta gaze naturale lichefiate (GNL) în Marea Mediterană și a dat vina pe Ucraina.

„Pe 3 martie, în apropierea apelor teritoriale ale Maltei, a fost comis un atac împotriva navei petroliere ruseşti Artic Metagaz”, a declarat ministerul rus al transporturilor într-un comunicat citat de TASS, potrivit Agerpres.

Potrivit instituţiei, „nava transporta o încărcătură înregistrată conform tuturor legilor internaţionale din portul Murmansk”.

Ministerul rus a mai indicat că atacul a fost comis de pe litoralul Libiei de către drone navale ucrainene.

„Datorită acţiunilor coordonate ale serviciilor de salvare libiene şi malteze, cei 30 de membri ai echipajului, toţi cetăţeni ruşi, au fost salvaţi”, mai adaugă comunicatul.

Autorităţile ruse au calificat incidentul drept „un atentat terorist şi un act de piraterie, o încălcare gravă a normelor de bază ale dreptului maritim internaţional”.

„Astfel de acţiuni criminale, comise cu consimţământul autorităţilor ţărilor membre ale Uniunii Europene, nu trebuie să rămână fără o evaluare din partea comunităţii internaţionale”, a precizat ministerul rus al transporturilor.

Anterior, autorităţile libiene au primit un apel de ajutor din partea navei care a raportat explozii neaşteptate urmate de un „incendiu masiv, care în cele din urmă a provocat scufundarea completă a acesteia”, a indicat un comunicat al autorităţii portuare libiene.

Nava Artic Metagaz este unul din cele aproape 600 de nave sancţionate de Uniunea Europeană cu interdicţia de a avea acces în porturi şi de a presta o gamă largă de servicii legate de transportul maritim.

De anul trecut, Ucraina a lansat mai multe atacuri împotriva aşa-numitei flote fantomă a Rusiei care transportă ţiţei şi prin care Moscova evită sancţiunile occidentale impuse din cauza războiului din Ucraina cu scopul de a opri finanţarea acestuia.

Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
