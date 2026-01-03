Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat oficial după atacul lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei, acuzând Washingtonul de „agresiune armată”. Kremlinul condamnă ferm acțiunea și cere evitarea unei escaladări a situației prin dialog.

Într o declarație publicată marți, diplomația rusă afirmă că atacul comis de SUA provoacă „o profundă îngrijorare și condamnare”.

„În această dimineață, Statele Unite au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest fapt provoacă o profundă îngrijorare și condamnare”, se arată în comunicatul MAE rus.

Ministerul rus de Externe susține că motivele invocate pentru justificarea intervenției militare sunt nefondate și acuză o abordare ideologică în detrimentul relațiilor pragmatice și al dialogului diplomatic.

„Pretextele invocate pentru justificarea unor astfel de acțiuni sunt lipsite de temei. Ostilitatea ideologizată a prevalat asupra pragmatismului de afaceri, precum și asupra disponibilității de a construi relații bazate pe încredere și predictibilitate”, afirmă diplomația de la Moscova.

În acest context, autoritățile ruse avertizează asupra riscului unei escaladări suplimentare și subliniază necesitatea identificării unei soluții pe cale diplomatică.

„În situația actuală, este important, înainte de toate, să nu fie permisă o escaladare suplimentară și să se acționeze pentru identificarea unei ieșiri din impas prin dialog”, se arată în declarație.

Pornim de la premisa că toți partenerii care pot avea revendicări unii față de alții trebuie să caute soluții pentru rezolvarea problemelor prin mecanisme de dialog. Suntem pregătiți să îi sprijinim în acest demers.

Rusia invocă și statutul Americii Latine, despre care afirmă că trebuie să rămână în afara confruntărilor armate, amintind declarația din 2014.

În același timp, Moscova subliniază că Venezuelei trebuie să îi fie garantat dreptul de a-și decide singură viitorul, fără intervenții externe, „cu atât mai mult una de natură militară”.

Citește și: Trump: Maduro și soția lui au fost capturați și scoși din Venezuela

„Ne reafirmăm solidaritatea cu poporul venezuelean și sprijinul pentru cursul conducerii sale bolivariene, orientat spre apărarea intereselor naționale și a suveranității statului”, se mai arată în declarație.

Totodată, Rusia susține inițiativa autorităților venezuelene și a conducerii statelor din America Latină privind convocarea de urgență a unei reuniuni a Consiliul de Securitate al ONU.

„Ambasada Rusiei la Caracas funcționează în regim normal, ținând cont de situația existentă, menține un contact permanent cu autoritățile venezuelene și cu cetățenii ruși aflați pe teritoriul Venezuelei. În prezent, nu există informații despre cetățeni ai Federației Ruse răniți”.

Editor : Ș.A.