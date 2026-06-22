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Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer

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Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images
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Kremlinul şi-a exprimat luni îndoielile că relaţiile între Rusia şi Regatul Unit se vor îmbunătăţi după demisia premierului Keir Starmer, anunţată cu câteva ore mai devreme.

„Starmer a fost întotdeauna un partizan al menţinerii acestora la nivelul zero, aşa cum este situaţia în prezent”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei de presă zilnice, potrivit Agerpres, care preia AFP.

Moscova, a spus Peskov, nu poate evoca nimic deosebit în mandatul lui Starmer, care a cerut recent Rusiei, împreună cu liderii Franţei, Germaniei şi Ucrainei, încetarea rapidă a focului şi deschiderea negocierilor cu Kievul.

„Avem multe îndoieli că lucrurile se vor îmbunătăţi după plecarea sa. Este puţin probabil ca cineva de pe scena politică britanică să aibă o poziţie diferită cu privire la relaţiile noastre bilaterale faţă de cea exprimată de Keir Starmer”, a insistat Dmitri Peskov.

Starmer şi-a anunţat demisia luni din funcţia de lider al Partidului Laburist şi de premier al Regatului Unit după ce a recunoscut că a pierdut încrederea grupului său parlamentar pentru a putea continua să guverneze.

Într-o declaraţie făcută în faţa reşedinţei oficiale de pe Downing Street, şeful guvernului a afirmat că i-a comunicat deja decizia sa regelui Charles al III-lea, şeful statului britanic, şi că va face tot posibilul pentru a asigura o tranziţie „ordonată” la conducerea executivului.

Regatul Unit a fost în ultimii ani una dintre ţările cele mai active în ceea ce priveşte sprijinul acordat Kievului, căruia intenţionează să îi furnizeze în curând 150.000 de drone şi 350 de rachete, conform EFE.

Editor : B.P.

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