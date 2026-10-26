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Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia

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Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
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Rusia a declarat, luni, că doreşte să continue dezvoltarea relaţiilor cu Serbia, în pofida înfrângerii suferite de partidul aliatului său Aleksandar Vucic în alegerile legislative, câştigate de mişcarea studenţească, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova speră că noii lideri ai Listei Studenţilor, compusă din reprezentanţi ai societăţii civile din Serbia, să înţeleagă faptul că o cooperare cu Rusia este în interesul ţării lor.

„În ceea ce priveşte noile forţe politice care vor ajunge la putere în urma alegerilor, dorim să ne exprimăm speranţa că acţiunile lor vor urmări dezvoltarea constructivă a relaţiilor noastre şi că aceste noi forţe politice vor înţelege că o cooperare cu Rusia serveşte intereselor Serbiei”, a declarat Dmitri Peskov.

Mişcarea studenţească a intrat în istorie duminică în Serbia, triumfând la urne împotriva liderului naţionalist Aleksander Vucic, după doi ani de proteste împotriva corupţiei.

O figură dominantă în politica naţională timp de 14 ani, Vucic şi-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare anticipate în favoarea Listei Studenţilor, un anunţ care a declanşat o explozie de bucurie în toată ţara.

După ce a menţinut legături strânse cu Rusia pe tot parcursul preşedinţiei sale, el a dat vina pentru rezultat pe influenţele străine.

Prezentat de studenţi drept un „referendum anti-Vucic", acest vot a fost primul de după 2012 care le-a oferit celor 6,4 milioane de alegători posibilitatea unei schimbări la putere.

Această victorie spectaculoasă este punctul culminant a aproape doi ani de proteste declanşate de prăbuşirea, în 2024, a unui plafon la gara Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din această ţară balcanică. Şaisprezece persoane au murit, iar studenţii consideră că accidentul a fost o consecinţă a corupţiei endemice.

Editor : C.S.

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