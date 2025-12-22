Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa

Kremlinul a declarat, luni, că serviciile secrete americane se înșală dacă cred că președintele rus Vladimir Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină și părți din Europa care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică, relatează Reuters.

Reuters a citat săptămâna trecută șase surse neidentificate, care susțineau că rapoartele serviciilor americane avertizează că Putin nu ar fi renunțat la ceea ce acestea numesc obiectivul său de a controla întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din fostul bloc sovietic european.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliștilor că Moscova nu poate verifica cât de credibile sunt sursele citate, dar că, dacă raportul este corect, concluziile serviciilor americane de informații sunt greșite.

„În primul rând, nu știm cât de fiabile sunt acestea (rapoartele americane - n.r.). Într-adevăr, am văzut câteva rapoarte disparate pe această temă, dar chiar dacă sunt corecte, acest lucru se încadrează în categoria situațiilor în care serviciile de informații fac judecăți, evaluări și concluzii false. Nu este absolut deloc adevărat”, a spus Peskov.

De la invazia Ucrainei în februarie 2022, Rusia a trimis zeci de mii de soldați, iar forțele ruse controlează în prezent aproximativ o cincime din țară. Anumiți lideri europeni și ucraineni au acuzat că Putin ar avea ambiții care depășesc granițele Ucrainei.

Președintele rus nu a declarat public că vrea să cucerească întreaga Ucraină, dar a afirmat de mai multe ori că forțele ruse vor prelua mai multe teritorii dacă Kievul nu acceptă cedarea restului regiunii Donbas controlată încă de armata ucraineană.

Moscova consideră că extinderea NATO spre est – inclusiv state europene care au făcut parte din blocul sovietic după Al Doilea Război Mondial – reprezintă o amenințare. Putin a spus că nu urmărește restaurarea Uniunii Sovietice și nu intenționează să atace un stat membru NATO. În această lună, el a afirmat că Rusia nu vrea război cu Europa, dar că, dacă Europa ar începe unul, Rusia ar ieși victorioasă.

Editor : C.S.