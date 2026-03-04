Live TV

Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale

Data actualizării: Data publicării:
sanchez
Premierul spaniol Pedro Sanchez. Sursa foto: REUTERS

Spania va face față consecințelor unui eventual blocaj comercial din partea SUA, a cărui introducere a fost admisă anterior de președintele Donald Trump, a declarat guvernul spaniol.

La Madrid s-a subliniat că țara dispune de resurse suficiente pentru a „ajuta sectoarele economice care ar putea avea de suferit, precum și pentru a diversifica exporturile”.

În același timp, guvernul țării a menționat că Washingtonului îi va fi dificil din punct de vedere tehnic să întrerupă comerțul doar cu Spania, deoarece problemele comerciale sunt în principal de competența Uniunii Europene. La Madrid s-a făcut apel la SUA să respecte dreptul internațional și acordurile comerciale bilaterale cu UE.

Trump a declarat că intenționează să întrerupă relațiile comerciale cu Spania, după ce țara nu a permis utilizarea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului. „Aș putea să întrerup mâine sau, mai bine, chiar astăzi, tot ce are legătură cu Spania, toate afacerile legate de Spania, am dreptul să pun capăt acestui lucru. Să impun un embargo.

Pot face tot ce vreau”, a declarat Trump la întâlnirea cu cancelarul german Friedrich Merz la Casa Albă. Președintele SUA a reamintit, de asemenea, că Spania a fost singura țară din NATO care nu a acceptat să crească cheltuielile militare la 5% din PIB. El a subliniat că la Madrid „sunt oameni minunați, dar nu au o conducere minunată”.

Anul trecut, guvernul Spaniei a respins propunerea secretarului general al NATO, Mark Rutte, de a crește cheltuielile de apărare la 5% din PIB până în 2032. Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat că asumarea unor astfel de angajamente ar fi „nu numai nerezonabilă, ci și contraproductivă”.

În același timp, Rutte a propus un compromis: 3,5% din PIB pentru apărare și încă 1,5% pentru infrastructura și industria legate de securitate. Între 2014 și 2024, țările NATO trebuiau să crească cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB. Cu toate acestea, doar 22 din cele 32 de state ale alianței au atins acest indicator.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Strait of Hormuz
2
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Traian Băsescu
5
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pakistan and United States two flags textile cloth, fabric texture
Statele Unite evacuează personalul neesenţial al unor consulate americane din Pakistan din motive de securitate
USAF Tests Weapons In Nevada Desert
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
Anulări la Henri Coandă.
Încă 29 de zboruri din sau spre București au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt vizate
fgbhzfzfhbz
Tragedie în nordul Spaniei. Cinci studenți au murit după ce o pasarelă s-a prăbușit pe o plajă din Santander
First Lady Hosts AI Education Summit
Sam Altman recunoaşte că OpenAI s-a grăbit să anunțe acordul cu Pentagonul: „A părut oportunist şi neglijent”
Recomandările redacţiei
avion militar al SUA pe un portavion
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei...
iran-teheran - 3 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Israelul promite să elimine...
liderii coalitie
Ultimele negocieri privind bugetul. Coaliția discută din nou...
Detalii dintr-o benzinărie OMV din București, miercuri 18 ianuarie 2023.
Prima scumpire la pompă în România, din cauza războiului în Orientul...
Ultimele știri
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Chiar dacă un zbor e programat, nu există certitudinea că va fi realizat. Avertisment MAE pentru românii blocați în Orientul Mijlociu
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu ameninţe ţările vecine
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de...
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Cu atât mai dureros! Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei ei: "Astăzi ar fi trebuit să fie doar despre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari?
Digi FM
Petra, fiica miliardarului Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii