Spania va face față consecințelor unui eventual blocaj comercial din partea SUA, a cărui introducere a fost admisă anterior de președintele Donald Trump, a declarat guvernul spaniol.

La Madrid s-a subliniat că țara dispune de resurse suficiente pentru a „ajuta sectoarele economice care ar putea avea de suferit, precum și pentru a diversifica exporturile”.

În același timp, guvernul țării a menționat că Washingtonului îi va fi dificil din punct de vedere tehnic să întrerupă comerțul doar cu Spania, deoarece problemele comerciale sunt în principal de competența Uniunii Europene. La Madrid s-a făcut apel la SUA să respecte dreptul internațional și acordurile comerciale bilaterale cu UE.

Trump a declarat că intenționează să întrerupă relațiile comerciale cu Spania, după ce țara nu a permis utilizarea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului. „Aș putea să întrerup mâine sau, mai bine, chiar astăzi, tot ce are legătură cu Spania, toate afacerile legate de Spania, am dreptul să pun capăt acestui lucru. Să impun un embargo.

Pot face tot ce vreau”, a declarat Trump la întâlnirea cu cancelarul german Friedrich Merz la Casa Albă. Președintele SUA a reamintit, de asemenea, că Spania a fost singura țară din NATO care nu a acceptat să crească cheltuielile militare la 5% din PIB. El a subliniat că la Madrid „sunt oameni minunați, dar nu au o conducere minunată”.

Anul trecut, guvernul Spaniei a respins propunerea secretarului general al NATO, Mark Rutte, de a crește cheltuielile de apărare la 5% din PIB până în 2032. Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat că asumarea unor astfel de angajamente ar fi „nu numai nerezonabilă, ci și contraproductivă”.

În același timp, Rutte a propus un compromis: 3,5% din PIB pentru apărare și încă 1,5% pentru infrastructura și industria legate de securitate. Între 2014 și 2024, țările NATO trebuiau să crească cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB. Cu toate acestea, doar 22 din cele 32 de state ale alianței au atins acest indicator.

