Prima reacție a Spaniei, după ce Donald Trump a sugerat ca țara iberică să fie exclusă din NATO

Congress approves measures against Trump's tariffs
Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei. Foto: Profimedia

Spania este un membru 'cu drepturi depline' şi 'angajat' al NATO, au afirmat vineri surse guvernamentale de la Madrid, la scurt timp după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ţara iberică ar merita să fie 'expulzată' din organizaţie din cauza cheltuielilor militare insuficiente, transmite AFP.

'Spania este un membru cu drepturi depline şi angajat al NATO. Ea îşi îndeplineşte obiectivele de capacităţi în aceeaşi măsură ca şi Statele Unite', au afirmat sursele pentru AFP.

Preşedintele american a apreciat joi că Spania este 'întârziată', cu referire la acordul din NATO prin care statele membre vor trebui să aloce 5% din PIB cheltuielilor de apărare, Trump sugerând excluderea ei din Alianţă.

Guvernul de stânga spaniol alocă 2% din PIB al ţării pentru cheltuieli militare, însă nu intenţionează să le majoreze la 5% cum prevede noua ţintă a NATO după summitul din iunie de la Haga.

Spania, deși a semnat declaraţia finală a summitului, consideră că nu este vizată de acest procent.

Potrivit Madridului, fiecare stat din NATO trebuie să îşi crească capacităţile militare conform planurilor de apărare stabilite de Alianţă, or Spania este capabilă să îşi atingă aceste obiective şi în limita a 2% din PIB.

Peste un sfert dintre ţările NATO au rămas în 2024 sub 2% din PIB pentru cheltuielile militare, conform celor mai recente estimări ale Alianţei.

La summitul din iunie, Donald Trump a ameninţat că va sancţiona comercial Spania din cauza refuzului premierului Pedro Sanchez de a se angaja că va creşte bugetul militar la 5% din PIB.

