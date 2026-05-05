Prima reacție a Ursulei von der Leyen la amenințarea lui Trump: UE este „pregătită pentru orice scenariu”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a răspuns marți la amenințarea președintelui american Donald Trump de a majora tarifele la autovehiculele europene, avertizând Washingtonul să respecte termenii acordului comercial încheiat cu Bruxelles-ul, relatează Politico.

Von der Leyen a avut o primă reacție publică la anunțul făcut vineri de Trump că va impune tarife de 25% asupra autovehiculelor fabricate în UE, afirmând că „o înțelegere este o înțelegere”.

„Avem o înțelegere, iar esența acestei înțelegeri este prosperitatea, regulile comune și fiabilitatea”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă la summitul UE-Armenia de la Erevan.

„În timp ce UE se află în etapele finale ale punerii în aplicare a angajamentelor tarifare rămase, SUA au un angajament în cazul căruia alinierea la plafonul convenit este încă în așteptare”, a adăugat președinta Comisiei.

Ea a subliniat, de asemenea, că Uniunea Europeană este „pregătită pentru orice scenariu”.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, președintele Consiliului European, Antanio Costa, a declarat că liderii UE „susțin pe deplin” răspunsul Comisiei la cea mai recentă amenințare a lui Trump privind acordul comercial.

„Acordurile trebuie respectate”

Și președintele francez Emmanuel Macron a exprimat explicit acest sprijin în cadrul unei conferințe de presă separate, organizată la Erevan împreună cu prim-ministrul armean Nikol Pashinyan.

„Acordurile au fost semnate și trebuie respectate. Dacă ar fi puse sub semnul întrebării, totul s-ar renegocia”, a spus el.

„Iar dacă o țară este amenințată cu noi tarife, UE dispune de instrumentele necesare pentru a răspunde și ar trebui să le utilizeze, pentru că acesta este scopul lor”, acesta.

Macron a adăugat că, deși opțiunile sunt „pe masă”, Bruxelles și Washington „au lucruri mult mai bune de făcut decât să fluture amenințări de destabilizare”.

Ultimele amenințări ale lui Trump cu privire la tarifele vamale au marcat o escaladare bruscă a tensiunilor dintre Washington și Bruxelles.

Anunțul său a venit după ce comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a vizitat Washingtonul și a declarat că acordul de la Turnberry rămâne în vigoare.

Conform termenilor acordului încheiat în iulie anul trecut, tarifele SUA pentru autoturismele europene au fost stabilite la 15%. În schimb, Bruxelles a acceptat să reducă tarifele industriale, să achiziționeze energie din SUA în valoare de 750 de miliarde de dolari și să investească 600 de miliarde de dolari în economia americană.

În urma anunțului șoc de vineri, Comisia a evitat inițial o confruntare directă cu Trump, afirmând doar că UE își va „păstra opțiunile deschise”. Un purtător de cuvânt a adăugat că blocul pune în aplicare acordul „în conformitate cu practica legislativă standard” și ține Washingtonul la curent.

Sefcovic se va întâlni marți la Paris cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, într-o nouă încercare de a stabiliza negocierile după ce amenințarea cu tarifele din partea lui Trump a zguduit relațiile comerciale transatlantice.

