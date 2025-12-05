Live TV

Prima reacție din Europa la noua strategie de securitate a lui Trump: „Nu avem nevoie de sfaturi din exterior”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Germania nu are nevoie de „sfaturi venite din exterior”, a declarat vineri şeful diplomaţiei germane, ca reacţie la strategia naţională a lui Donald Trump ce prezice o „dispariţie civilizaţională” a Europei şi atacă valorile continentului european.

„Subiecte precum libertatea de exprimare sau organizarea societăţilor noastre libere" nu pot fi discutate de Washington, a declarat ministrul german al afacerilor externe Johann Wadephul în timpul unei conferinţe de presă susţinute la Berlin alături de omologul său islandez, informează AFP, preluată de Agerpres. 

„De asemenea, nu considerăm că cineva trebuie să ne dea sfaturi pe acest subiect, pentru că aceasta este organizat prin ordinea noastră constituţională", a adăugat ministrul conservator.

Într-un document intitulat „Strategia de apărare naţională", preşedintele american îi critică aspru pe europeni şi îi susţine deschis pe cei ce se opun valorilor promovate de Uniunea Europeană, în special în materie de imigraţie.

„Dacă tendinţele actuale vor continua, continentul (european) va fi de nerecunoscut peste 20 de ani sau mai puţin", se poate citi în acest text publicat în noaptea de joi spre vineri.

„SUA sunt şi rămân aliatul nostru cel mai important în cadrul alianţei (NATO)", a adăugat Wadephul, însă aceasta „este axată pe chestiuni de apărare şi de securitate", a subliniat el.

Germania acordă de asemenea, potrivit lui Wadephul, „o mare importanţă" prezenţei unor mass-media libere pe teritoriul său, un alt recent subiect de dispută cu Washingtonul.

În septembrie, şeful diplomaţiei germane a pledat pentru o presă „liberă, inclusiv în SUA", într-un moment în care Casa Albă se pregătea să reducă durata vizelor pentru jurnaliştii străini.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Arrow 3 Germania
2
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
tanczos barna
3
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
4
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
5
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Digi Sport
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 (Reuters)
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul doi
JD Vance
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Donald Trump
Europa îl avertizează pe Zelenski să nu facă concesii Rusiei fără garanții ferme de securitate din partea SUA (Wall Street Journal)
friedrich merz
Friedrich Merz, vizită în Belgia pentru discuții cu Bart De Wever: „Vreau să-l conving că această cale este cea bună"
Recomandările redacţiei
lac paltinu
Criza de la Paltinu. Bolojan, despre reluarea alimentării cu apă: Va...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ultimele sondaje înaintea alegerilor din București. Cursă strânsă...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Ce spune Ilie Bolojan despre demiterea Dianei Buzoianu: „Măsurile...
ciprian serban
Guvernul a aprobat declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al...
Ultimele știri
O bază navală care adăpostește submarine nucleare franceze, survolată de drone suspecte. Pușcașii marini au deschis focul
Ilie Bolojan, despre vinovații crizei din Prahova: „Trebuie să ai și puțină demnitate, să-ți asumi uneori și erorile”
Opoziția vrea căderea Guvernului. Bolojan: „Moțiunea de cenzură va testa soliditatea Coaliției”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a făcut grupa României la Campionatul Mondial: “Cu ei vreau să cădem!”. Pe cine ar pune...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Cât de departe de centrală trebuie pus termostatul: distanța optimă care îți reduce factura la încălzire
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"STOP!" Nicușor Dan are petiția pe masă
Pro FM
Ce avere are Andrea Bocelli. Suma uriașă câștigată de tenorul italian în 30 de ani de carieră
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, pozată într-un moment de tandrețe cu milionarul Peter Morton. E mai în...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Kim Kardashian era pe cale să sară pe geamul hotelului, după jaful din Paris, de teamă că atacatorii s-ar fi...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith, revoltați după procesul de 3 milioane $ intentat de un fost asociat: „Se...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă