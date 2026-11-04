Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia speră ca președintele american Donald Trump să își continue eforturile pentru încheierea războiului din Ucraina și după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, în urma cărora republicanii au pierdut controlul asupra ambelor camere ale Congresului. La rândul său, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a afirmat că politica Moscovei față de Ucraina nu va fi influențată de rezultatul scrutinului.

„Președintele Trump rămâne în funcție. Sperăm sincer că își va continua și eforturile pentru pace”, a afirmat Peskov într-un comentariu acordat jurnalistului Alexander Iunașev, de la publicația rusă Life, citat de agenția rusă TASS.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a adăugat că o nouă rundă de negocieri trilaterale ar urma să aibă loc în curând. El a menționat și demersurile primei doamne a SUA, Melania Trump, pe care le-a descris drept un succes.

„O nouă rundă de negocieri trilaterale va avea loc în curând, iar eforturile de mediere pentru pace ale primei doamne a SUA, Melania Trump, au avut succes. Sperăm că toate acestea vor continua”, a declarat Peskov.

Întrebat dacă Congresul american ar putea bloca eforturile lui Donald Trump pentru pace, oficialul rus a refuzat să facă speculații și a spus că aceasta este „o chestiune internă a Americii”.

Riabkov: „Ne vom continua activitatea”

Totodată, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat că Moscova așteaptă rezultatele finale ale alegerilor.

„Să așteptăm rezultatele finale. Abordarea conducerii Partidului Democrat față de relațiile cu Rusia este extrem de negativă. Nu este nimic nou în acest sens”, a afirmat Riabkov, citat de agenția rusă de stat RIA, potrivit News.ro.

„Linia noastră de principiu și consecventă privind Ucraina – precum și politica noastră externă în general – nu se bazează pe considerente pe termen scurt și, firește, nu depinde de fluctuațiile barometrului politic din alte țări. Ne vom continua activitatea în conformitate cu directivele președintelui Federației Ruse”, a mai spus Riabkov.

Alegerile intermediare din SUA au avut loc marți și s-au încheiat cu pierderea controlului asupra ambelor camere ale Congresului de către republicanii președintelui Donald Trump, potrivit proiecțiilor posturilor de televiziune americane. Scrutinul a vizat toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime dintre locurile din Senat. Rezultatul este important pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Trump, întrucât schimbă raportul de forțe din Congres.

Editor : C.S.