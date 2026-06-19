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Discuțiile dintre SUA și Iran programate astăzi în Elveția au fost brusc anulate

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Trump
Sigla Casei Albe. Foto: Profimedia
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Primele discuţii între Statele Unite şi Iran erau programate, astăzi, în Elveţia, în urma semnării protocolului de înţelegere care instituie un armistiţiu de 60 de zile, potrivit Reuters. Negocierile au fost însă anulate brusc.

ACTUALIZARE 08:05 Ministerul elvețian de Externe a anunțat că discuțiile care urmau să aibă loc vineri între Statele Unite și Iran privind implementarea acordului în 14 puncte pentru a pune capăt războiului au fost anulate, transmite The Guardian.

Discuțiile urmau să înceapă vineri în micul sat elvețian Obbürgen, la două zile după semnarea unui memorandum de înțelegere (MOU) care a deschis o fereastră de 60 de zile pentru negocierea unei înțelegeri permanente privind programul nuclear al Iranului, facilitând în același timp circulația traficului petrolier prin strâmtoarea Hormuz.

Casa Albă a declarat că SUA așteaptă cu nerăbdare „să înceapă discuțiile tehnice cât mai curând posibil”, anunțând că JD Vance , care conduce negocierile pentru administrația Trump, nu va mai călători în Elveția.

Anularea discuțiilor a venit atât de brusc, încât personalul lui Vance și un mic grup de jurnaliști se adunaseră chiar la Baza Comună Andrews, în afara Washingtonului, în așteptarea călătoriei. Zeci de oficiali ai Casei Albe, membri ai personalului avansat și reprezentanți ai mass-media se aflau deja în Elveția pentru a se pregăti pentru sosirea anticipată a lui Vance.

Anularea discuțiilor a venit după ce Al-Mayadeen, o rețea de limbă arabă aliată politic cu gruparea militantă libaneză Hezbollah, susținută de Iran, a relatat că Teheranul amână trimiterea delegației sale în Elveția din cauza campaniei militare în curs de desfășurare a Israelului în Liban.

Știrea inițială. Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe elveţian precizează că, în actualele condiţii, planul este ca SUA şi Iranul, alături de mediatorii din Pakistan şi Qatar, să se întâlnească astăzi la Buergenstock pentru negocierile iniţiale privind punerea în aplicare a acordului.

Declaraţia ministerului a eliminat o referire anterioară la participarea altor ţări implicate” la întâlnire.

De asemenea, s-a precizat că, în prezent, nu sunt disponibile informaţii suplimentare cu privire la programul şi detaliile acestei întâlniri.

Iniţial, protocolul de înţelegere care a fost semnat miercuri de la distanţă între preşedinţii SUA şi Iranului ar fi urmat să fie semnat vineri în Elveţia, la Geneva. Semnarea lui miercuri a produs confuzie şi nu se ştia dacă întâlnirea de vineri din Elveţia va mai avea loc.

Această întâlnire va avea loc într-un hotel de lux din Bürgenstock, un munte care domină Lacul celor Patru Cantone din centrul ţării alpine.

Aproximativ 2.000 de soldaţi vor asigura securitatea locului, iar în perioada 18-20 iunie, va fi instituită o zonă de interdicţie aeriană deasupra muntelui Bürgenstock pentru a garanta securitatea, a precizat guvernul elveţian pentru CNN.

Editor : Ș.R.

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