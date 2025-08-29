Live TV

Primarii europeni și balcanici, printre care și Dominic Fritz, au fost împiedicați să-l viziteze în închisoare pe edilul Istanbulului

Ekrem Imamoglu
Ekrem Imamoglu. Foto: Profimedia

Primarii europeni și balcanici, printre care și cel al Timișoarei, Dominic Fritz, au fost împiedicați de autoritățile turce să-l viziteze pe primarul Istanbulului și liderul opoziției Ekrem İmamoğlu, încarcerat într-o închisoare de maximă siguranță din apropierea Istanbulului, relatează TVPWorld.

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, s-a aflat la Istanbul, alături de alţi primari europeni, pentru a-şi exprima solidaritatea cu Ekrem İmamoğlu, arestat politic. Edilii oraşelor Barcelona, Atena, Budapesta, Sofia, Utrecht, Zagreb şi Timişoara intenționau să semnaleze opiniei publice internaţionale natura „politică” a arestării lui Ekrem İmamoğlu şi „represiunea tot mai brutală” împotriva administraţiilor locale din Turcia. Aceștia intenționau să-l viziteze la închisoare pe primarul Istanbulului şi să aibă întâlniri cu autorităţi locale şi cu reprezentanţi ai opoziţiei şi ai societăţii civile. 

„Timişoara cunoaşte preţul libertăţii, dar şi cât de importantă este solidaritatea internaţională. Astăzi, e rândul nostru să fim sprijin pentru o democraţie sub presiune. Am acceptat invitaţia de a merge la Istanbul pentru că Timişoara şi România nu acceptă abuzul şi represiunea. Solidaritatea dintre comunităţi trece dincolo de graniţe ori de câte ori trebuie apărate valorile europene”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timişoarei, singurul primar din România prezent în delegaţie, potrivit News.ro.

Delegația intenționa să îi înmâneze un premiu pentru democrație edilului orașului Istanbul, dar în schimb l-a înmânat soției sale, care a citit scrisoarea lui în care promitea să rămână puternic după cinci luni de detenție. İmamoğlu a fost arestat în martie împreună cu sute de figuri ale opoziției, sub acuzații de corupție și terorism pe care CHP le consideră motivate politic.

Considerat odată cel mai puternic adversar al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, arestarea lui a alimentat mitingurile săptămânale ale opoziției și a intensificat atenția asupra reducerii libertăților democratice în Turcia.

Primarul metropolei turce Istanbul, politician marcant al opoziţiei, arestat în martie pentru „corupţie”, a fost condamnat în iulie la 20 de luni de detenţie pentru insultă şi intimidare la adresa unui procuror.

Imamoglu a compărut în faţa unui tribunal situat în incinta imensului complex penitenciar Silivri, din vestul Istanbulului, unde este închis din 25 martie.

Imamoglu, desemnat candidat al partidului său la viitoarele alegeri prezidenţiale din 2028, face obiectul mai multor urmăriri în justiţie şi a înaintat recursuri faţă de mai multe condamnări.

În ianuarie, el a pus la îndoială în mod public probitatea procurorului general al Istanbulului.

În acest proces, deschis în aprilie, procurorul ceruse împotriva lui Imamoglu 7 ani şi 4 luni de închisoare şi interzicerea oricărei activităţi politice.

„Mă aflu aici pentru că sunt candidat la prezidenţiale”, a declarat acuzatul în cea de-a doua şedinţă, la mijlocul lunii iunie. „Nu este vorba despre un proces, ci despre o pedepsire”, a adăugat el.

Imamoglu a fost arestat pe 19 martie, împreună cu circa 100 de apropiaţi şi colaboratori, şi acuzat de fapte de corupţie, pe care le neagă.

Arestarea sa a declanşat un val de proteste fără precedent în ultimii ani în Turcia.


 

