Primarul încarcerat al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, şi alte opt persoane au fost condamnaţi miercuri la o pedeapsă cu închisoarea pentru presupuse nereguli în timpul unui congres din 2023 al principalului partid de opoziţie turc de la acea vreme, a relatat agenţia oficială de presă Anadolu, citată de AFP și Agerpres.

Aceşti nouă lideri ai CHP (Partidul Republican al Poporului) au fost condamnaţi la doi ani şi o lună de închisoare pentru acuzaţii de cumpărare de voturi în timpul acelui congres.

O primă plângere civilă bazată pe aceleaşi acuzaţii fusese declarată inadmisibilă de un tribunal din Ankara în 2025, dar o curte de apel a declarat ulterior nul congresul partidului în luna mai şi l-a destituit pe preşedintele acestuia.

Acesta din urmă, Ozgur Ozel, a denunţat o manevră menită să faciliteze victoria şefului statului, Recep Tayyip Erdogan, la următoarele alegeri.

Imamoglu şi ceilalţi opt oficiali ai CHP au fost, de asemenea, condamnaţi la interzicerea drepturilor politice. Aceste condamnări pot fi încă atacate cu apel.

În luna iulie, Ozel a atras 91 de parlamentari pentru a fonda Noul Partid, devenit principala forţă de opoziţie.

Imamoglu, considerat una dintre puţinele figuri ale opoziţiei capabile să îl învingă pe preşedintele Erdogan la urne, a fost arestat şi încarcerat în martie 2025 sub acuzaţii de corupţie care, afirmă partidul său, au un caracter politic.

Procesul său a început în martie, iar procurorii cer împotriva lui o pedeapsă cumulată de 2.430 de ani de închisoare.

Editor : A.P.