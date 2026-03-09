Primarul Istanbulului, principalul adversar politic al lui Erdogan, judecat într-un dosar de corupție, alături de alte 400 de persoane

Primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, aflat în închisoare, a comparut luni în fața instanței într-un dosar de corupție de amploare, despre care criticii spun că face parte dintr-o campanie politică îndreptată împotriva opoziției din Turcia.

Audierea a avut loc la complexul penitenciar Silivri, la vest de Istanbul, unde İmamoğlu este deținut de aproape un an, scrie TVP World.

Procurorii îl acuză pe acesta și pe peste 400 de inculpați legați de municipalitatea Istanbul de corupție și luare de mită, acuzații pe care el și Partidul Republican al Poporului le neagă.

În fața tribunalului, avocați, jurnaliști și susținători ai opoziției s-au adunat sub stricte măsuri de securitate.

İmamoğlu este considerat unul dintre principalii adversari politici ai președintelui Recep Tayyip Erdoğan, care domină scena politică turcă de mai bine de două decenii.

Guvernul respinge acuzațiile de interferență politică și afirmă că sistemul judiciar funcționează în mod independent.

