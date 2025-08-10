Live TV

Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia: Toată lumea în țară este obosită

Data publicării:
photo_2025-07-30-22_15_55 copy
Atac cu drone și rachete asupra Kievului, 31 iulie 2025 Foto: Autoritățile ucrainene via Kyiv Independent

Primarul orașul Kiev, Vitali Kliciko, cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în contextul în care temerile referitoare la cedarea forțată de teritorii din Ucraina către Rusia au crescut pe fondul Summitului care va avea loc pe 15 august, în Alaska.

Potrivit Agerpres, care citează DPA, edilul este de părere că trebuie găsită o soluție diplomatică, dat fiind faptul că „toată lumea în țara noastră este obosită de acest război”.

„Din păcate, noi am plătit un preţ uriaş pentru acest război, vieţile patrioţilor noştri, ale soldaţilor noştri, cetăţenilor noştri. Sute de oraşe au fost distruse. O mare parte a Ucrainei este ocupată de Rusia", susține edilul capitalei ucrainene.

Referitor la cererile venite din partea Rusiei privind concesiile teritoriale din partea Ucrainei, edilul susține că „este mult prea devreme” pentru asemenea discuții, însă nu exclude explicit cedarea de teritorii. Acesta punctează că întrebarea ar trebui să îi revină președintelui ucrainean, mai ales că „unii nu vor accepta niciodată cedarea unei părți din țară către Rusia”.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) şi Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei.

Sursa citată arată că Kievul și alte capitale europene au temeri în ceea ce privește o posibilă înţelegere între Trump şi Putin care să forţeze Ucraina să cedeze teritorii. Preşedintele Zelenski a respins orice cedare de teritorii către Rusia şi a cerut ajutorul susţinătorilor săi europeni. De asemenea, preşedintele ucrainean cere insistent să fie inclus în discuţiile ruso-americane.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
2
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
2024 in Images
4
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Oana Toiu
5
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
18 minute de coșmar: Andrei Coubiș și-a dat autogol și apoi a luat roșu, în Chelsea - AC Milan! Nota primită
Digi Sport
18 minute de coșmar: Andrei Coubiș și-a dat autogol și apoi a luat roșu, în Chelsea - AC Milan! Nota primită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
marius budai cu steagurile romaniei si ue in spate
Scandalul opririi lucrărilor la Autostrada Moldovei ia amploare...
Fâșia Gaza a fost din nou ținta atacurilor israeliene
Lumea musulmană, „puternică în retorică, slabă în acțiune”...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de...
10_AUGUST_SET_NOU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_024
Dosarul „10 august”, anchetă fără sfârșit. După șapte ani, nu există...
Ultimele știri
Trei înotători au fost ucişi în apele Mării Negre, la Odesa, în explozii provocate aparent de mine marine
Un nou cutremur puternic în Kamceatka, după cel de 8,8 de la sfârșitul lunii iulie
Accidentul de pe podul din Timișoara, produs intenționat, în urma unei răfuieli între clanuri. Unul dintre șoferi a fost reținut
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Chernivtsi National University (the former Metropolitans residence) church in winter, Ukraine.
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici
Război Ucraina
Armata ucraineană anunță că a recucerit un sat de la forţele ruseşti, în regiunea Sumî
razboi
Incendiu la o rafinărie de petrol din orașul rusesc Saratov, după un atac cu drone lansat de ucraineni. Un om a murit
donald trump vladimir putin
Putin vrea să redeseneze harta Ucrainei cu ajutorul lui Trump. Ce teritorii va negocia în Alaska: „SUA au acceptat de facto propunerea”
Kirill Dmitriev
Apropiații lui Putin avertizează asupra „dezinformărilor” înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: 'Nu mai are nici 40 de
Fanatik.ro
Descoperirea șocantă făcută de un cuplu. Peste ce au putut să dea doi tineri în timp ce își renovau casa
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa. Ce conținea, de...
Adevărul
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
Acord! PSG a dat OK-ul pentru transferul lui Gianluigi Donnarumma
Pro FM
Rochia mini i-a venit ca turnată. Soția lui Justin Bieber a cucerit toate privirile, la un restaurant în...
Film Now
Mandy Moore, atât de fericită alături de frumoasa ei familie. Imagini rare cu actrița din „This Is Us” și cei...
Adevarul
Portretul angajatului la stat. Care sunt bubele din sistem
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți banii”
Digi FM
Emma Thompson spune că Trump a invitat-o la o întâlnire în anii ’90: „Aş fi putut schimba cursul istoriei...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Imagini rare cu fiul cel mare al Juliei Roberts, postate de soțul actriței. Phinnaeus are 20 de ani și este...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”