Live TV

Primarul New York-ului îi cere regelui Charles să returneze Indiei diamantul Koh-i-Noor

Data actualizării: Data publicării:
diamantul Koh-i-Noor
Primarul New York-ului îi cere regelui Charles să returneze Indiei diamantul Koh-i-Noor

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a sugerat miercuri ca Marea Britanie să returneze Indiei diamantul Koh-i-Noor, care face parte din Bijuteriile Coroanei Britanice, înaintea unei întâlniri cu regele Charles al III-lea, informează DPA și Agerpres.

Înaintea unei întâlniri programate cu monarhul britanic la Memorialul 11 septembrie, Mamdani a spus că va cere restituirea diamantului dacă i se va oferi ocazia. 

Diamantul Koh-i-Noor, o renumită piatră preţioasă, este una dintre Bijuteriile Coroanei Britanice şi este considerat un simbol al jafurilor din perioada colonială. Provine din subcontinentul indian şi a fost obţinut în perioada dominaţiei coloniale britanice.

După moartea reginei Elisabeta a II-a, în India au fost reluate apelurile pentru restituirea diamantului. Pentru a evita controverse, diamantul Koh-i-Noor nu a făcut parte din ceremonia de încoronare a regelui Charles al III-lea.

Zohran Mamdani, un democrat socialist cu origini indiene, a făcut deseori apel la o recunoaştere mai amplă a nedreptăţilor epocii coloniale şi la restituiri istorice.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Fanatik.ro
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Mihai Rotaru a luat-o la Universitatea Craiova: „Asta arată că...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Microbuze de 28,8 milioane de euro pentru IGSU: cine a câștigat licitația și ce legături apar cu un apropiat...
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ioan Niculae se însoară la 72 de ani. Cu ce se ocupă femeia care-i devine soție la vară, care e cu 21 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte