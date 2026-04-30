Primarul New York-ului îi cere regelui Charles să returneze Indiei diamantul Koh-i-Noor

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a sugerat miercuri ca Marea Britanie să returneze Indiei diamantul Koh-i-Noor, care face parte din Bijuteriile Coroanei Britanice, înaintea unei întâlniri cu regele Charles al III-lea, informează DPA și Agerpres.

Înaintea unei întâlniri programate cu monarhul britanic la Memorialul 11 septembrie, Mamdani a spus că va cere restituirea diamantului dacă i se va oferi ocazia.

Diamantul Koh-i-Noor, o renumită piatră preţioasă, este una dintre Bijuteriile Coroanei Britanice şi este considerat un simbol al jafurilor din perioada colonială. Provine din subcontinentul indian şi a fost obţinut în perioada dominaţiei coloniale britanice.

După moartea reginei Elisabeta a II-a, în India au fost reluate apelurile pentru restituirea diamantului. Pentru a evita controverse, diamantul Koh-i-Noor nu a făcut parte din ceremonia de încoronare a regelui Charles al III-lea.

Zohran Mamdani, un democrat socialist cu origini indiene, a făcut deseori apel la o recunoaştere mai amplă a nedreptăţilor epocii coloniale şi la restituiri istorice.

