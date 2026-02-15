Live TV

Primarul Vitalii Kliciko: Kievul se află în pragul catastrofei din cauza atacurilor rusești

Vitalii Kliciko
Kievul se află în pragul catastrofei de două luni din cauza atacurilor intense ale Rusiei, a declarat orimarul orașului, Vitalii Kliciko, într-un interviu acordat Financial Times.

Klitschko a declarat că atacurile aeriene rusești continue asupra infrastructurii critice din această perioadă au adus Kievul în pragul catastrofei.

„În acest moment, întrebarea privind viitorul țării noastre – dacă vom supraviețui sau nu ca țară independentă – rămâne deschisă.”

Cei 3,5 milioane de locuitori ai orașului îndură cea mai grea iarnă de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei.

Temperaturile au scăzut sub minus 20 de grade, iar Kievul este acoperit de un strat gros de gheață și zăpadă. Rusia a înrăutățit situația locuitorilor prin lansarea simultană a sute de rachete și drone, provocând întreruperi generalizate ale alimentării cu energie electrică, încălzire și apă.

Bombardamentele au vizat trei centrale electrice importante, de care depinde încălzirea centralizată a Kievului, precum și alte instalații energetice din întreaga țară.

Echipele de intervenție din Ucraina acționează permanent pentru a redresa situația. Pe 14 februarie, încălzirea a fost restabilită în alte 1.100 de blocuri de apartamente din Kiev.

 

 

