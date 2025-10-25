Live TV

Primele avioane Gripen vor ajunge în Ucraina mai devreme decât se credea inițial

Data actualizării: Data publicării:
JAS 39 Gripen
JAS 39 Gripen. Foto: Profimedia

Ucraina se așteaptă să primească 150 de avioane de vânătoare Gripen din Suedia, primele dintre acestea urmând să sosească chiar anul viitor, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„Împreună cu Suedia, Ucraina își va mări semnificativ numărul de avioane de luptă. Este o sarcină ambițioasă, care trebuie îndeplinită.

Acum a fost făcut un pas istoric – un acord cu Suedia privind avioanele de luptă Gripen, și aceasta este o alegere bună. Ne bazăm pe 150 de astfel de avioane pentru Ucraina, iar primele sunt așteptate să sosească anul viitor.”, a scris președintele pe X.

Inițial se credea că aparatele Gripen nu vor veni mai devreme de 2027.

Zelenski a declarat că avioanele Gripen fac parte din garanțiile de securitate viitoare și a descris acordul ca fiind cea mai importantă tranzacție aviatică încheiată de Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și

De ce Ucraina vrea să cumpere avioane de vânătoare suedeze Gripen. Cinci avantaje evidente, dar și un mare dezvantaj

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin - octombrie 2025
1
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
cosuri carrefour
2
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
bile de la loto
3
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Ilie Bolojan
4
Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite...
multime
5
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
Screenshot 2025-10-22 150726
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor...
marcel ciolacu face declaratii
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la șefia CJ Buzău: Nu este...
nicusor dan depune flori la o comemorare
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să...
Ultimele știri
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la președinție: „Nu am terminat”
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări din Dobrogea
Premierul Ilie Bolojan vine duminică, la ora 21.00, la Digi24
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tanc
Momentul în care gărzile de frontieră ucrainene distrug două tancuri rusești lângă Vovchansk. „Le-am transformat în fiare vechi”
ambasada ucrainei in bucuresti
Ambasada Ucrainei în România a premiat organizaţii, instituţii şi personalităţi ale Tulcei
Kiev
Ministrul german al economiei a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul bombardării Kievului. „O experiență dureroasă”
Explozie rachetă balistică rusească
Războiul întunecat al Moscovei: 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinzhal lansate asupra Ucrainei în 2025
Kirill Dmitriev
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington susține că un acord de pace în Ucraina „este aproape”, în ciuda noilor sancțiuni ale SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani FCSB. La 41 de ani, a făcut...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Când merită să treci la Uber Black. Ce venituri poți obține și ce mașini sunt acceptate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
Ce a făcut soțul ”celei mai frumoase femei din România” când a văzut că unii colegi întorc capul după ea...
Pro FM
Alexandra Stan rupe tăcerea la 12 ani după ce a fost agresată fizic de fostul manager: „Victima caută...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...