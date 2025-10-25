Primele avioane Gripen vor ajunge în Ucraina mai devreme decât se credea inițial

Ucraina se așteaptă să primească 150 de avioane de vânătoare Gripen din Suedia, primele dintre acestea urmând să sosească chiar anul viitor, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„Împreună cu Suedia, Ucraina își va mări semnificativ numărul de avioane de luptă. Este o sarcină ambițioasă, care trebuie îndeplinită.

Acum a fost făcut un pas istoric – un acord cu Suedia privind avioanele de luptă Gripen, și aceasta este o alegere bună. Ne bazăm pe 150 de astfel de avioane pentru Ucraina, iar primele sunt așteptate să sosească anul viitor.”, a scris președintele pe X.

Inițial se credea că aparatele Gripen nu vor veni mai devreme de 2027.

Zelenski a declarat că avioanele Gripen fac parte din garanțiile de securitate viitoare și a descris acordul ca fiind cea mai importantă tranzacție aviatică încheiată de Ucraina.

