Live TV

Primele declarații ale noului șef de cabinet al lui Zelenski, fostul conducător al spionajului militar ucrainean

Data publicării:
Kirill Budanov
Kirill Budanov. Foto: Profimedia
Din articol
Ucraina nu vrea să cedeze Donbas

Noul șef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, fost șef al spionajului militar, a vorbit miercuri despre „rezultate concrete” în discuţiile de la Paris privind garanţiile de pace şi securitate pentru Ucraina. Potrivit lui Budanov, interesele naţionale ale Ucrainei vor fi protejate.

Ucraina solicită un sprijin puternic din partea aliaţilor în eventualitatea unui armistiţiu cu Rusia, respingând în acelaşi timp cererea Kremlinului de a renunţa la regiunea sa estică, Donbas, în schimbul păcii.

„Nu toate informaţiile pot fi publice, dar există deja rezultate concrete, (şi) munca noastră continuă”, a declarat Kirilo Budanov, care a fost numit şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna trecută.

„Interesele naţionale ucrainene vor fi apărare”, a scris el pe aplicaţia Telegram, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Declaraţiile lui Budanov vin după comentariile făcute de Zelenski marţi seară, conform cărora oficialii americani şi ucraineni au discutat „câteva idei” pentru a aborda problema teritoriului, despre care a spus că rămâne cel mai mare obstacol în procesul de pace.

Ucraina nu vrea să cedeze Donbas

Kievul a refuzat să se retragă din Donbasul industrializat şi a declarat că SUA au oferit ideea unei zone economice libere în anumite părţi ale regiunii din care se retrage.

Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat separat, marţi, că opţiunile privind teritoriile au fost discutate în timpul discuţiilor de la Paris şi vor continua.

Zelenski a afirmat miercuri că se aşteaptă ca centrala nucleară ucraineană Zaporojie, ocupată de Rusia, şi problemele teritoriale să fie discutate de echipa sa şi de negociatorii americani în convorbirile care se desfăşoară în prezent la Paris.

Zelenski a declarat pe platforma X că vor fi abordate şi posibile formate pentru întâlniri la nivel de lideri, inclusiv cu aliaţii europeni şi Statele Unite.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
5
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Digi Sport
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
harta moldova romania ucraina marea neagra
Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru piloni coordonați de câte o națiune-lider. Care e rolul României
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Garanții de securitate pentru Ucraina și mize interne. Nicușor Dan, declarații după reuniunea Coaliției de Voință de la Paris
tancuri si steagul ucrainei si al rusiei
Senzori, drone și sateliți. Cum vor SUA să monitorizeze încetarea focului în Ucraina, după un armistițiu (FT)
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
Garanţii de securitate pentru Ucraina: SUA promit sprijin în cazul unui atac al Rusiei, potrivit unui document aflat în discuţii
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul...
nicusor in zapada
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
Donald Trump și Nicolas Maduro
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui...
Trafic intens de autovehicule pe DN1, în Comarnic, județul Prahova
Trafic intens pe DN1: se circulă greu pe sensul spre București. Care...
Ultimele știri
Muzeul Luvru a fost redeschis în întregime după ce angajaţii au decis să suspende greva
Președintele sud-coreean cere sprijinul omologului chinez pentru limitarea programului nuclear al Coreei de Nord
UE oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tinerii de 18 ani prin noua rundă DiscoverEU
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția virală lui Kate Middleton după ce un fan a prezis viitoarea înălțime a prințului George: „Îi ajunge...
Cancan
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Fanatik.ro
Câți bani a luat campionul de la Jocurile Olimpice pe medaliile de aur scoase la licitație. Suma este uriașă
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum au rămas bucureştenii din sectorul 2 în continuare datori chiar şi după ce şi-au plătit impozitele...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Validitate testament. Când este considerat legal
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
NU e vărul său! Cine este, de fapt, omul care l-a TRĂDAT pe Gigi Becali: ”L-am iubit ca pe un frate”
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...