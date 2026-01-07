Primele declarații ale noului șef de cabinet al lui Zelenski, fostul conducător al spionajului militar ucrainean

Noul șef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, fost șef al spionajului militar, a vorbit miercuri despre „rezultate concrete” în discuţiile de la Paris privind garanţiile de pace şi securitate pentru Ucraina. Potrivit lui Budanov, interesele naţionale ale Ucrainei vor fi protejate.

Ucraina solicită un sprijin puternic din partea aliaţilor în eventualitatea unui armistiţiu cu Rusia, respingând în acelaşi timp cererea Kremlinului de a renunţa la regiunea sa estică, Donbas, în schimbul păcii.

„Nu toate informaţiile pot fi publice, dar există deja rezultate concrete, (şi) munca noastră continuă”, a declarat Kirilo Budanov, care a fost numit şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna trecută.

„Interesele naţionale ucrainene vor fi apărare”, a scris el pe aplicaţia Telegram, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Declaraţiile lui Budanov vin după comentariile făcute de Zelenski marţi seară, conform cărora oficialii americani şi ucraineni au discutat „câteva idei” pentru a aborda problema teritoriului, despre care a spus că rămâne cel mai mare obstacol în procesul de pace.

Ucraina nu vrea să cedeze Donbas

Kievul a refuzat să se retragă din Donbasul industrializat şi a declarat că SUA au oferit ideea unei zone economice libere în anumite părţi ale regiunii din care se retrage.

Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat separat, marţi, că opţiunile privind teritoriile au fost discutate în timpul discuţiilor de la Paris şi vor continua.

Zelenski a afirmat miercuri că se aşteaptă ca centrala nucleară ucraineană Zaporojie, ocupată de Rusia, şi problemele teritoriale să fie discutate de echipa sa şi de negociatorii americani în convorbirile care se desfăşoară în prezent la Paris.

Zelenski a declarat pe platforma X că vor fi abordate şi posibile formate pentru întâlniri la nivel de lideri, inclusiv cu aliaţii europeni şi Statele Unite.

