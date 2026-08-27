Primele efecte după introducerea taxei europene pe coletele mici. Cu cât au scăzut importurile din China

Introducerea unei taxe europene pentru coletele mici, în special cele provenite din China, de la 1 iulie 2026, a dus la o scădere cu 30% până la 40% a importurilor în Uniunea Europeană, a anunţat joi ministrul francez al Economiei şi Finanţelor, Roland Lescure, citând datele furnizate de administraţia vamală franceză, informează AFP.

„Nu există nicio inevitabilitate când vine vorba de China”, a comentat Roland Lescure, la un eveniment organizat de Medef, cea mai mare federaţie patronală din Franţa, salutând efectele acestei măsuri care vizează principalele platforme asiatice de vânzări online, precum Shein, Temu şi AliExpress.

„Dacă implementăm politicile publice corecte, putem câştiga, vom câştiga”, a adăugat ministrul francez al Economiei şi Finanţelor, potrivit Agerpres.

Franţa a ales să fie cu un pas înaintea UE şi a implementat, de la 1 martie, o taxă de doi euro pentru articolele achiziţionate de pe platforme de comerţ electronic din afara UE pentru a limita afluxul de "colete mici", evaluate la mai puţin de 150 de euro, provenite din China.

Această măsură a fost completată, începând din iulie, de o taxă vamală europeană pe tip de articol comandat, aplicată în interiorul UE, ajungând la un total de cinci euro pe categorie de articol.

Taxa franceză urmează să fie înlocuită cu un sistem similar, 100% european, planificat pentru noiembrie, armonizând astfel regulile pentru cele 27 de state membre.

Cu toate acestea, la mijlocul lunii mai, directorul general al Administraţiei Vamale franceze, Florian Colas, a estimat veniturile colectate de pe urma acestei taxe la 2,3 milioane de euro pe lună, mult sub cele 400 de milioane de euro preconizate în bugetul pe 2026.

În practică, pentru a ocoli această taxă franceză, platformele îşi trimiteau coletele în ţările vecine şi apoi le transportau rutier în Franţa. În acest context, Franţa şi-a schimbat strategia şi şi-a suspendat propria taxă, în numele armonizării europene.

Începând cu 1 iulie, coletele cu o valoare mai mică de 150 euro importate în UE, anterior scutite de taxe vamale, sunt acum supuse unei taxe europene de 3 euro per tip de produs. Această măsură îşi propune să limiteze afluxul în Europa de produse care sunt în mare parte chinezeşti şi nu respectă întotdeauna standardele europene.

Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat pe piaţa europeană în 2025, adică peste 180 în fiecare secundă. Este de patru ori mai mult decât în 2022. Din acest total, 93% au provenit din China.

Editor : C.L.B.