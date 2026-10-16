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Foto Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă în spital, după operația pentru cancer pulmonar. Când va apărea în public

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Vatican Pope Surgery papa leon
Fotografia publicată de Vatican Media vineri, 16 octombrie 2026, îl arată pe Papa Leon al XIV-lea oficiind liturghia la Policlinica Gemelli din Roma, unde se recuperează după îndepărtarea unei tumori canceroase de la plămânul drept. Foto: Vatican Media / AP / Profimedia
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Din articol
Starea de sănătate a Papei se ameliorează Pregătirile pentru vizita în America de Sud continuă

Papa Leon al XIV-lea a oficiat vineri o slujbă religioasă la Spitalul Gemelli din Roma, unde este internat după o intervenție chirurgicală pentru cancer pulmonar, și va avea duminică prima apariție publică de la internare, când va rosti tradiționala rugăciune Angelus. Vaticanul a anunțat că starea de sănătate a Suveranului Pontif se ameliorează constant și că acesta își poate desfășura activitățile zilnice fără ajutor.

Papa Leon al XIV-lea a oficiat vineri, la prânz, o slujbă religioasă într-o încăpere amenajată la etajul al zecelea al Spitalului Gemelli din Roma, unde este internat după o intervenţie chirurgicală pentru cancer pulmonar, a anunţat Vaticanul.

La slujbă au participat medici, asistente şi alţi membri ai personalului medical, aflaţi în timpul liber, precum şi membri ai Corpului de Jandarmerie al Statului Cetăţii Vaticanului, relatează ANSA preluată de Agerpres.

Potrivit Biroului de Presă al Vaticanului, în predica sa, Suveranul Pontif le-a mulţumit medicilor, asistentelor şi personalului auxiliar pentru activitatea desfăşurată zilnic în îngrijirea bolnavilor, dar şi pentru sprijinul acordat lui pe durata spitalizării.

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Fotografia publicată de Vatican Media vineri, 16 octombrie 2026, îl arată pe Papa Leon al XIV-lea oficiind liturghia la Policlinica Gemelli din Roma, unde se recuperează după îndepărtarea unei tumori canceroase de la plămânul drept. Foto: Vatican Media / AP / Profimedia

Tot vineri, Vaticanul a publicat primele fotografii cu Papa Leon al XIV-lea de la internarea sa în spital. În imagini, acesta apare oficiind o slujbă religioasă şi stând în picioare fără ajutor.

Starea de sănătate a Papei se ameliorează

Papa Leon al XIV-lea înregistrează o ameliorare constantă a stării de sănătate în spital, după ce a fost supus în această săptămână unei intervenţii chirurgicale pentru cancer pulmonar, a anunţat vineri Vaticanul, precizând că Suveranul Pontif poate desfăşura acum activităţile zilnice obişnuite în deplină autonomie, relatează Reuters.

Leon a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar, iar medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în cadrul unei intervenţii chirurgicale efectuate marţi.

„În acest moment, nu am primit nicio informare din partea medicilor cu privire la externarea sa, în afară de ceea ce ni s-a comunicat de la bun început, şi anume un interval de o săptămână”, a declarat un purtător de cuvânt al Vaticanului.

Pregătirile pentru vizita în America de Sud continuă

Leon, în vârstă de 71 de ani, urmează să viziteze Uruguay, Argentina şi Peru în perioada 6-17 noiembrie.

Preşedinta Peruului, Keiko Fujimori, speculase că vizita ar putea fi amânată, însă, într-un semn că pregătirile continuă în mod normal, Vaticanul a publicat o listă a jurnaliştilor acreditaţi să relateze despre această vizită.

Pregătirile pentru călătorie „continuă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Vaticanului.

Editor : Ana Petrescu

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