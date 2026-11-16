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Video Primele imagini cu Podul lui Putin după ce a fost lovit de ucraineni. „Critică este avarierea unuia dintre arcele structurale”

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Podul kerci după ce a fost lovit de forțele ucrainene.
Podul lui Putin, după ce a fost lovit de forțele ucrainene. Sursă foto: X
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Au apărut imagini cu urmările atacului ucrainean asupra Podului Kerci, care leagă Rusia continentală de peninsula Crimeea ocupată ilegal. Imaginile, captate inclusiv din satelit, par să indice cel puțin două lovituri reușite asupra podului, dintre care una la un arc de susținere a structurii, după cum comentează unele canale specializate în informații despre războiul din Ucraina.

Canalul de Telegram „Crimean Wind” a publicat imagini satelitare de înaltă rezoluție ale podului Kerci, care leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată.

Imaginile „arată că tablierul podului a fost avariat în două puncte diferite. Mai critică este însă avarierea unuia dintre arcele structurale, unul dintre acestea prezentând semne clare de deformare”, scrie canalul Tendar pe rețeaua X.

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Podul a apărut și la postul de televiziune rus REN TV, care a difuzat imagini după atacul cu drone ucrainene.

„Imaginile arată clar o breșă în pilonul de susținere din partea stângă a arcului podului rutier, provocată de lovitura unei drone ucrainene. Autoritățile ruse au promis inițial redeschiderea podului în jurul prânzului, însă traficul nu a fost încă reluat”, a relatat și canalul Special Kherson Cat.

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Trupele ucrainene au atacat Podul Kerci, supranumit „Podul lui Putin”, în noaptea de 15 spre 16 noiembrie.

„Inamicul a lansat un atac asupra Podului din Crimeea. Din această cauză, circulația va fi restricționată aproximativ până la mijlocul zilei”, a scris Serghei Aksenov, guvernatorul rus al Crimeei, numit de Moscova, pe canalul său de Telegram.

Conform informațiilor de pe canalul „Podul din Crimeea: informații operative”, traficul pe pod a fost blocat în jurul orei 02:22, ora Moscovei. 

Editor : B.P.

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