oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu a fost primită de Marco Rubio. Sursă foto: YouTube

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a fost primită miercuri seară (fusul orar al României) de secretarul de stat american Marco Rubio. Departamentul de stat american a publicat imagini de la întrevederea celor doi oficiali. Oana Țoiu și Marco Rubio au discutat, printre altele, despre continuarea prezenței militarilor americani în România, ca formă de descurajare și stabilitate în regiune.

ACTUALIZARE 23:23 Oana Ţoiu a declarat miercuri seară, după ce s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio, că prezenţa SUA în România în format NATO are şi un efect de descurajare a unor potenţiale intruziuni, dar şi un efect de stabilitate în regiune şi în privinţa vecinilor ţării noastre, care nu sunt membri NATO sau ai Uniunii Europene.

„A fost o întâlnire excelentă pentru că, atât pentru România, cât şi pentru Statele Unite ale Americii, parteneriatul nostru strategic este important, atât în partea de securitate, cât şi în proiectele comune pentru energie şi în legăturile umane, de fapt, care s-au dezvoltat pe fondul acestei încrederi construite de parteneriatul strategic. Este de altfel a treia oară când ne întâlnim. Ne-am întâlnit prima dată la Haga, la summit-ul NATO, şi apoi în formatul Naţiunilor Unite la New York, în formatul de lucru transatlantic”, a declarat Oana Ţoiu miercuri seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Ea a adăugat că au agreat că prezenţa militarilor americani în România trebuie să continue.

„Am agreat împreună că este foarte important ca această prezenţă să continue şi rolul ei nu doar pentru România, ci şi pentru regiune, de fapt. Prezenţa SUA în format NATO în România are şi un efect de descurajare a unor potenţiale intruziuni, are şi un efect de stabilitate în regiune şi în ceea priveşte vecinii noştri care nu sunt încă membri ai Uniunii Europene sau membri NATO. Am discutat în partea de apărare şi de producţia care ţine de zona militară de armament şi de investiţii curente, dar şi oportunităţile de investiţii viitoare în România”, a explicat ministrul de Externe.

Oana Ţoiu a fost întrebată dacă se poate vorbi despre o prezenţă sporită a militarilor americani în România.

„În acest moment, vorbim de o miză sporită în ceea ce priveşte investiţiile şi în ceea ce priveşte dezvoltarea unor capabilităţi comune. Ei deja au luat această decizie pe care preşedintele Nicuşor Dan a şi anunţat-o în Parlament, de a creşte prezenţa în România, inclusiv ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au faţă de Orientul Mijlociu. În ceea ce priveşte analiza posturii în Europa versus Indo-Pacific, aici or să aibă documentele oficiale cel mai probabil până la sfârşitul anului”, a mai spus Oana Ţoiu.

Știrea inițială

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, se află miercuri în SUA şi va avea consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

Oana Țoiu este primul înalt oficial român care discută cu reprezentanţi de rang înalt ai administraţiei Trump.

Marco Rubio este şi consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump.

Potrivit unui anunţ oficial al MAE, miercuri, ministrul Oana Ţoiu se află în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, la Washington D.C. Programul vizitei include, între altele, consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

