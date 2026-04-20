Primele nume din viitorul Guvern al Ungariei au fost anunțate de Peter Magyar, viitorul prim-ministru

Peter Magyar
Peter Magyar. Foto: Peter Magyar/Facebook

Partidul Tisza a ținut luni prima ședință a grupului său parlamentar, iar Péter Magyar, președintele partidului și viitorul prim-ministru, a anunțat numele a șapte miniștri ai viitorului guvern Tisza, în cadrul unei conferințe de presă, relatează hirado.hu.

Partidul Tisza de centru-dreapta a câştigat detaşat alegerile de duminica trecută, punând capăt unei perioade de 16 ani la putere a formaţiunii lui Viktor Orban.

Péter Magyar a anunțat că, în cadrul guvernului Tisza, care se preconizează că va avea 16 ministere, ministrul de Externe va fi Anita Orbán, ministrul Finanțelor va fi András Kármán, iar ministrul Economiei și Energiei va fi István Kapitány.

Ministrul Sănătății va fi Zsolt Hegedűs, ministrul responsabil cu Mediul Înconjurător va fi László Gajdos, ministrul Apărării va fi Romulusz Ruszin-Szendi, iar ministrul responsabil cu Agricultura și Economia Alimentară va fi Szabolcs Bóna.

Candidații la funcția de ministru au acceptat propunerea – a adăugat el.

Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, câștigătorul alegerilor, a numit alte nouă ministere ale viitorului guvern în cadrul conferinței de presă de luni, de la Budapesta.

În guvernul său vor exista un cabinet al prim-ministrului, un minister al Afacerilor Interne, unul al justiției, al Transporturilor și Investițiilor, al Educației, al Afacerilor Sociale, al Dezvoltării Rurale, al Afacerilor Digitale și Tehnologice, precum și un minister al Culturii care se va ocupa de afaceri științifice, sport, societatea civilă, biserici și reglementarea mass-media.

Denumirile exacte ale ministerelor vor fi făcute publice la prezentarea candidaților, a precizat el. El a adăugat că se așteaptă ca noii candidați la funcția de ministru să fie anunțați încă din această săptămână.

Partidul Tisza al lui Peter Magyar care a câştigat alegerile din Ungaria şi-a crescut super-majoritatea parlamentară la 141 de locuri din 199 după numărarea voturilor prin corespondenţă şi a celor din străinătate, precum şi a voturilor transferate, a anunţat sâmbătă biroul electoral.

O numărătoare preliminară estima numărul de parlamentari ai Tisza la 138, depăşind deja majoritatea de două treimi de care Magyar avea nevoie pentru a revizui reforma constituţională a lui Orban şi a combate corupţia. În urma numărătorii finale, numărul parlamentarilor Tisza a crescut la 141.

