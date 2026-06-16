Primele petroliere iraniene au trecut prin zona fostei blocade SUA din Strâmtoarea Ormuz, de la începutul războiului

Petroliere și nave de marfă iraniene au început să treacă prin zona blocadei maritime impuse de SUA în Strâmtoarea Ormuz, în urma acordului dintre Teheran și Washington, relatează agenția iraniană Tasnim.

Potrivit sursei citate, trei petroliere și două nave care transportă bunuri de primă necesitate au trecut deja de linia de control americană. Agenția Fars a precizat că una dintre nave aparține clasei superpetroliere — în prezent se deplasează în apele internaționale în direcția porturilor iraniene, iar o altă navă, încărcată complet cu petrol, a trecut de Golful Oman și se îndreaptă spre destinație. Spre Iran se îndreaptă, de asemenea, o navă care transportă furaje pentru animale.

SUA și Iranul au convenit asupra unui acord de pace pe 15 iunie. Președintele Donald Trump a declarat că autorizează deschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei asupra porturilor maritime iraniene. „Acestea (navele. — TMT) se deplasează pe «autostrada» sudică, care este complet sigură, fiabilă și liberă de obstacole. Există și alte rute de trecere”, a remarcat șeful Casei Albe. Se așteaptă ca semnarea acordului de pace să aibă loc pe 19 iunie în Elveția. Textul complet al documentului nu a fost încă făcut public, însă, așa cum au raportat anterior agențiile iraniene, acordul prevede încetarea completă a acțiunilor militare, ridicarea blocadei maritime asupra Iranului și reluarea navigației în Strâmtoarea Ormuz.

În același timp, Teheranul a cerut, în cadrul acordului de pace, ridicarea sancțiunilor petroliere impuse de SUA, deblocarea a 24 de miliarde de dolari din fondurile proprii și elaborarea unui plan de redresare a țării în valoare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. La rândul său, Iranul este gata să reia activitatea în Strâmtoarea Ormuz în termen de 30 de zile, să-și asume angajamentul de a nu produce arme nucleare și să poarte negocieri pe teme nucleare pentru ridicarea completă a sancțiunilor impuse de SUA și de Consiliul de Securitate al ONU.

Se presupune că acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, iar negocierile finale nu vor începe până când SUA nu vor debloca jumătate din fondurile înghețate ale Iranului și nu vor ridica blocada maritimă. În același timp, părțile nu vor discuta despre programul iranian de rachete și despre sprijinul acordat de Teheran forțelor proxy din Orientul Mijlociu.

Editor : A.R.