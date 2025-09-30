Live TV

Primele reacții internaționale la planul lui Trump de a opri războiul din Fâșia Gaza. „Această ocazie nu trebuie irosită”

Tancuri și trupe israeliene la granița cu Fâșia Gaza. Foto: Profimedia Images
Numeroase ţări din întreaga lume, inclusiv ţări arabe şi musulmane, au salutat planul de pace dezvăluit luni de preşedintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, scrie AFP, potrivit Agerpres. 

În ţările arabe şi musulmane

Egiptul, Iordania, Arabia Saudită, Qatarul, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Indonezia şi Pakistanul au afirmat într-un comunicat comun că salută „rolul preşedintelui american şi eforturile sale sincere pentru a pune capăt războiului din Gaza”.

Acestea şi-au afirmat „disponibilitatea de a se angaja pozitiv şi constructiv alături de Statele Unite şi părţile interesate cu scopul de a finaliza acordul şi a asigura implementarea lui”.

În Europa

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat „angajamentul” lui Donald Trump "pentru a pune capăt războiului din Gaza şi a obţine eliberarea tuturor ostaticilor".

„Doresc că Israelul să se angajeze ferm pe această bază. Hamas nu are altă opţiune decât să elibereze imediat toţi ostaticii şi să urmeze acest plan”, a scris el pe X.

Regatul Unit „susţine cu fermitate” planul de pace dezvăluit de preşedintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, a afirmat luni premierul britanic Keir Starmer.

„Susţinem cu fermitate eforturile sale pentru a pune capăt luptelor, a elibera ostaticii şi a asigura furnizarea de ajutor umanitar urgent populaţiei din Gaza. Aceasta este prioritatea noastră absolută şi trebuie să se întâmple imediat”, a scris Starmer într-un comunicat.

Preşedintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa, a îndemnat toate părţile să „profite de acest moment pentru a oferi păcii o şansă reală”.

„Situaţia din Gaza este intolerabilă. Ostilităţile trebuie să înceteze şi toţi ostaticii trebuie eliberaţi imediat”, a adăugat el pe X.

La rândul său, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a apreciat că, „în sfârşit, israelienii şi palestinienii pot spera că acest război se va încheia curând”.

„Această ocazie nu trebuie irosită. Hamas trebuie să profite de ea. Îi îndemn pe toţi cei care pot influenţa Hamas să facă acest lucru acum”, a adăugat el.

Guvernul italian condus de Giorgia Meloni a afirmat că este vorba despre un „plan ambiţios pentru stabilizarea, reconstrucţia şi dezvoltarea Fâşiei Gaza”, considerându-l un potenţial „punct de cotitură”, potrivit unui comunicat.

Roma a îndemnat „toate părţile să profite de această oportunitate şi să accepte planul”.

Fostul prim-ministru britanic Tony Blair, despre care se presupune că va juca un rol major într-un comitet supervizând tranziţia în Gaza, a salutat planul ca fiind „îndrăzneţ şi inteligent”.

Acest plan „ne oferă cea mai bună şansă de a pune capăt a doi ani de război”, a declarat Tony Blair într-un comunicat.

Palestinieni

Autoritatea Palestiniană a subliniat „eforturile sincere şi hotărâte” ale preşedintelui Donald Trump, potrivit unui comunicat, şi a subliniat că „are încredere în capacitatea sa de a găsi o cale către pace”.

În schimb, Jihadul Islamic l-a denunţat într-un comunicat ca fiind „o reţetă pentru agresiune”.

„Ceea ce a fost anunţat la conferinţa de presă dintre Trump şi Netanyahu este un acord americano-israelian şi reprezintă poziţia întregului establishment israelian. Este o reţetă pentru continuarea agresiunii împotriva poporului palestinian”, a afirmat mişcarea islamistă.

