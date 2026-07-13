Cine sunt victimele incendiului din Spania. Premierul Sanchez face apel la educarea populației și la vigilență

Doi britanici, o americană, o franceză, un belgian și un spaniol se numără printre primele victime identificate dintre cele 13 persoane care și-au pierdut viața în incendiul din Andaluzia, în sudul Spaniei, au anunțat luni autoritățile, relatează Le Figaro. Premierul îndeamnă la vigilență și la conștientizarea situației, avertizând asupra „unei veri dificile” care urmează.

„Au fost finalizate primele șase identificări ale victimelor incendiului de la Los Gallardos”, a declarat într-un comunicat instituția publică însărcinată cu identificarea cadavrelor, precizând că este vorba de „trei bărbați și trei femei, dintre care cinci cetățeni străini”.

Alte șase cadavre rămân de identificat, în timp ce o britanică în vârstă de 93 de ani a decedat duminică la spital, în urma rănilor suferite.

Este vorba despre uunul dintre cele mai mortale incendii forestiere din istoria Spaniei, care a mistuit peste 7.000 de hectare în municipalitatea Los Gallardos.



Unitatea specializată în date a serviciilor medico-legale din Spania, CID, a declarat, duminică seara, că alte două persoane au fost date dispărute, după ce a început să colaboreze cu autorităţile din Franţa, Marea Britanie şi Belgia pentru a înregistra oficial cazurile acestora. Astfel, numărul total al persoanelor date dispărute a ajuns la 10.



CID a declarat într-un comunicat că membrii familiilor aflate în străinătate pot să declare persoanele dragi dispărute şi să furnizeze probe de ADN în ţările lor de origine. CID a afirmat că se aşteaptă să primească mai multe rapoarte în zilele următoare.



Preşedintele guvernului regional din Andaluzia, Juanma Moreno, a postat pe reţelele sociale, duminică la prânz, că incendiul a fost adus sub control, iar perimetrul său a fost securizat.



Peste 1.000 de locuitori au primit duminică după-amiază undă verde să se întoarcă la casele lor din satele evacuate situate la nord de Los Gallardos.

Cetățenii, îndemnați la vigilență

Moreno i-a îndemnat pe cetăţeni să rămână vigilenţi pe tot parcursul verii, subliniind că în Andaluzia, cea mai populată regiune a Spaniei, izbucnesc, în medie, 15 incendii forestiere pe zi, numărul acestora ajungând uneori la 22.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a făcut apel, luni, la educarea populației pentru a „reacționa” mai bine în fața incendiilor, în urma incendiului forestier care a curmat viața a 13 persoane în Andaluzia, printre care numeroși străini. „O treime din suprafața totală arsă anul trecut în Europa” a fost în Spania, a reamintit Pedro Sánchez, pe un ton grav.

Fiind una dintre țările cele mai afectate de încălzirea globală, Spania a cunoscut în ultimii ani valuri de căldură din ce în ce mai lungi și mai frecvente, cu temperaturi care depășesc cu mult 40 °C, creând condiții favorabile pentru incendii devastatoare.

Luni, în timpul vizitei sale la locul dezastrului, unul dintre cele mai mortale din istoria recentă a Spaniei, Pedro Sánchez a îndemnat populația să fie mai conștientă și să acționeze înainte ca incendiile să izbucnească:„Nu trebuie doar să reacționăm atunci când aceste incendii izbucnesc, ci trebuie să le și prevenim”. „Fiecare dintre noi, la nivel individual, trebuie să conștientizeze că clima se schimbă, că efectele crizei climatice se agravează”, a continuat el, avertizând asupra „unei veri dificile” care urmează.

Alături de el, președintele regiunii Andaluzia, Juan Manuel Moreno, a transmis, de asemenea, un mesaj de „sensibilizare” și de „autoprotecție” către populație, îndemnând în special la „alertarea autorităților în caz de fum” sau la a fi „vigilenți față de comportamente suspecte atunci când există o persoană care ar putea avea tendințe piromane”.

Editor : M.C