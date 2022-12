Primește Putin arme de la Kim Jong-un?

Washingtonul a susținut luna trecută că Rusia cumpără arme din Coreea de Nord și le folosește pe frontul din Ucraina. Acuzațiile conform cărora cele două state puternic sancționate de occident își intensifică cooperarea militară au venit la aproape nouă luni de la începutul invaziei ruse, scrie The Moscow Times.

Dacă sunt adevărate, transferurile ar încălca embargoul asupra armelor impus Phenianului în 2016 de către ONU. Atât Phenianul, cât și Moscova au negat acuzațiile.

Jurnaliștii de la The Moscow Times a analizat dovezile unor astfel de vânzări de arme și impactul pe care hardware-ul nord-coreean l-ar putea avea pe câmpul de luptă din Ucraina.

Care sunt dovezile privind livrările de arme nord-coreene?

În afară de afirmațiile oficialilor americani, multe informații sunt presupuneri. Armele și munițiile deținute de Phenian sunt fabricate în cea mai mare parte după modele sovietice și ar putea fi dislocate cu ușurință de forțele ruse, a declarat pentru The Moscow Times Darya Dolzikova, cercetător la Royal United Services Institute din Londra.

Deși nu au existat dovezi ale armelor nord-coreene pe câmpul de luptă, spre deosebire de dronele iraniene folosite de Rusia, acest lucru nu înseamnă neapărat că armele sau munițiile nord-coreene nu sunt desfășurate în Ucraina.

Spre exemplu, Coreea de Nord ar putea furniza tipuri de muniții greu de identificat, iar transporturile în Rusia și ulterior transportul pe front ar putea fi deghizate, potrivit analiștilor consultați de The Moscow Times.

Ce arme ar putea trimite Phenianul la Moscova?

Statele Unite au susținut că Rusia cumpără milioane de obuze de artilerie din Coreea de Nord. Acest tip de achiziție s-ar potrivi nevoilor stilului de luptă al Rusiei în Ucraina, care implică utilizarea intensă a artileriei și a atacurilor cu rachete.

„Rusia a folosit pe scară largă BM-21 [lansatoare de rachete Grad] în Ucraina, iar Coreea de Nord a vândut înainte rachete multiple autopropulsate de 122 mm (folosite la BM-21)”, a declarat Daniel Salisbury, expert în comerțul cu arme și cercetător senior la Centrul pentru Studii de Știință și Securitate în cadrul King’s College din Londra.

Paradă cu tractoare care remorchează lansatoare de rachete, Phenian, Coreea de Nord. Foto: kcna.kp

Phenianul are și alte arme de care Moscova ar putea avea nevoie. În plus față de rachetele antitanc și sol-aer, Coreea de Nord are stocuri extinse de muniție și grenade propulsate de rachete.

În mod crucial, regimul de la Phenian ar putea ajuta Rusia să-și refacă rezervele epuizate de rachete. Potrivit lui Salisbury, Coreea de Nord ar putea furniza echipamente similare cu sistemul rusesc de rachete balistice Tochka-U, pe care Rusia l-a folosit pentru a viza Kievul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna trecută că Rusia a lansat peste 4.700 de rachete în cursul conflictului, inclusiv rachete care vizează distrugerea infrastructurii energetice a Ucrainei.

Acest lucru a redus probabil stocurile de rachete al forțelor armate ale lui Vladimir Putin, iar New York Times a raportat săptămâna trecută că Rusia folosește acum muniții fabricate în ultimele câteva luni.

Cum ar putea Rusia să primească aceste arme?

Pe fondul embargoului ONU asupra armelor și a sancțiunilor impuse Moscovei în urma invaziei din februarie, Coreea de Nord și Rusia folosesc probabil canale de aprovizionare clandestine, mai notează The Moscow Times.

„Statelor le place să păstreze secrete orice tranzacții ilicite cu arme care încalcă sancțiunile din cauza implicațiilor legale, dar cred că probabil că sunt îngrijorați de faptul că SUA și alții încearcă să perturbe transporturile”, a explicat Daniel Salisbury.

În timp ce Coreea de Nord și Rusia împart o graniță terestră de 17 kilometri, comerțul redus între Phenian și Moscova înregistrat după pandemia de coronavirus indică faptul că transferurile de arme ar fi relativ ușor de observat dacă ar fi trimise direct în Rusia în trenuri sau camioane.

În schimb, este mai probabil ca orice transport de arme să treacă printr-o țară terță, potrivit lui Salisbury. „Acest lucru nu este neobișnuit pentru Coreea de Nord, care trimite frecvent lucruri prin rute ocolitoare pentru a înșela pe oricine ar putea urmări acele transporturi”, a adăugat acesta.

Cum ar putea armele nord-coreene să ajute Rusia pe frontul din Ucraina?

Achiziționarea de arme din țări precum Iran și Coreea de Nord ar putea oferi Moscovei o pauză, deoarece crește producția internă de apărare pentru a satisface nevoile armatei, potrivit Sam Cranny-Evans, analist în sectorul apărării la Royal United Services Institute din Londra.

Acest lucru ar permite Rusiei să continue să lupte într-un ritm similar. „Rusia concurează acum, în esență, cu producția industrială a Occidentului și trebuie să-și schimbe economia de apărare în consecință, ceea ce va necesita timp”, a spus Cranny-Evans.

În același timp, experții consideră că există riscuri asociate în ceea ce privește rachetele și munițiile nord-coreene, care nu sunt susceptibile de a fi fost fabricate la un standard ridicat.

„Rusia nu are nicio idee despre cum se face controlul calității în Coreea de Nord”, a declarat William Alberque, directorul departamentului de control al armelor de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice. „Și dacă există un loc în care am puțin mai puțină încredere în controlul calității decât Rusia, acela ar fi Coreea de Nord”, a mai precizat Alberque.

Editor : M.D.B.