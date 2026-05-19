Vladimir Putin a sosit la Beijing pentru o vizită de stat, la invitația liderului chinez Xi Jinping, la patru zile după plecarea lui Donald Trump din China, scrie The Guardian. Vizita în China a liderului rus – a 25-a, potrivit presei de stat chineze – reflectă încrederea crescândă a Beijingului pe scena mondială drept centru al activității diplomatice globale. De asemenea, aceasta subliniază relația profundă dintre Putin și liderul Chinei, Xi Jinping. Cei doi s-au întâlnit de peste 40 de ori, depășind cu mult întâlnirile lui Xi cu orice lider occidental.

Tineri purtând steagurile Chinei și Rusiei îl întâmpină pe Vladimir Putin la sosirea la Beijing.

William Yang, analist senior la International Crisis Group, crede că „găzduirea a doi dintre cei mai puternici lideri din lume în doar câteva zile arată încrederea crescândă a Chinei în locul și poziția sa în lume.”

El a spus că Xi „probabil vrea să-i reamintească lui Trump că Beijingul are alte relații solide și robuste pe care se poate baza, astfel încât Washingtonul nu poate izola sau afecta cu ușurință Beijingul dacă ar încerca să o facă”.

Primirea lui Vladimir Putin a fost un adevărat eveniment, sute de persoane fluturând steagul rus și scandând, în timp ce Putin era primit de oficialii chinezi.

În cadrul întâlnirii, cei doi lideri urmează să poarte discuții privind relațiile bilaterale, cooperarea în diverse domenii, dar și teme internaționale și regionale de interes comun, conform China Daily.

Anul acesta marchează două momente importante în relația dintre cele două state: 30 de ani de la stabilirea parteneriatului strategic de coordonare dintre China și Rusia și 25 de ani de la semnarea Tratatului chino-rus de bună vecinătate și cooperare prietenească.

Putin, în cea mai dificilă perioadă a domniei sale

Vizita lui Putin are loc în momentul în care acesta intră în ceea ce ar putea fi cea mai dificilă perioadă a lungii sale domnii. Imaginea sa de om puternic pe plan intern începe să se estompeze, întrucât Rusia a înregistrat puține progrese pe câmpul de luptă din Ucraina în acest an. Problemele economice crescânde ale Rusiei sporesc constant dependența acesteia de China, transformând ceea ce Kremlinul prezintă ca un parteneriat între egali într-o relație mult mai dezechilibrată, scrie The Guardian.

Liderul rus a publicat un discurs video adresat Chinei în ajunul vizitei. El a afirmat că relațiile dintre China și Rusia au atins „un nivel fără precedent”, subliniind creșterea vertiginoasă a comerțului bilateral dintre cele două țări, faptul că tranzacțiile se efectuează aproape în totalitate în ruble și yuani, în loc de dolari americani, precum și politicile reciproce de scutire de vize pentru călătorii chinezi și ruși.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Guo Jiakun, a declarat marți că „prietenia dintre China și Rusia se va adânci și mai mult și se va înrădăcina mai profund în inimile oamenilor” grație orientării strategice oferite de Xi și Putin.

Schimburi economice în ruble și yuani

Declarațiile lui Putin privind tranzacțiile care nu sunt denominate în dolari evidențiază măsura în care cele două țări au încercat să-și consolideze rezistența împotriva sancțiunilor occidentale, a căror eficacitate se bazează pe dominația dolarului american.

China nu respectă sancțiunile occidentale împotriva Rusiei și, de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, a cumpărat combustibili fosili rusești în valoare de peste 367 de miliarde de dolari, conform datelor colectate de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat.

Analiștii vor urmări cu atenție dacă Putin și Xi vor ajunge la un acord pentru a aprofunda și mai mult cooperarea în domeniul energetic. Cel mai mediatizat proiect aflat în discuție este „Puterea Siberiei 2”, o conductă de gaze naturale de 1.600 de mile (2.600 km) care ar adăuga o capacitate de 50 de miliarde de metri cubi de gaze la fluxurile rusești către China. Conducta ar traversa Mongolia și este considerată de Kremlin ca fiind esențială pentru compensarea piețelor de export europene pierdute.

O sursă suplimentară de energie terestră din Rusia ar reduce dependența Chinei de strâmtoarea Ormuz, care a fost paralizată de războiul dintre SUA și Iran. Dar ar putea, de asemenea, să facă Beijingul excesiv de dependent de Rusia într-un moment în care China dorește să-și sporească autosuficiența energetică.

Putin a fost o figură de fundal în relația delicată a lui Xi cu SUA. În timp ce Xi i-a oferit lui Trump un tur rar al reședinței sale private din Beijing săptămâna trecută, liderul chinez a spus că Putin a fost unul dintre puținii alți lideri străini care au fost invitați în complexul Zhongnanhai, denumit uneori Kremlinul Chinei. „Bine”, a răspuns Trump, amintește The Guardian.

China se prezintă drept un mediator de pace

China şi Rusia au prezentat vizita de două zile a lui Putin din această săptămână ca o dovadă suplimentară a parteneriatului lor „pentru toate anotimpurile”, chiar dacă Occidentul îndeamnă Beijingul să facă presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

În timp ce China se prezintă ca un mediator de pace în conflict şi o parte neutră, Putin afirmă că Beijingul şi Moscova îşi susţin reciproc „interesele fundamentale”, pe măsură ce el urmăreşte încheierea de acorduri energetice suplimentare cu a doua cea mai mare economie a lumii, în faţa sancţiunilor occidentale.

„Summitul Xi-Putin va transmite lumii că parteneriatul strategic China-Rusia rămâne piatra de temelie a politicilor externe ale ambelor ţări şi că orice încercare a SUA de a crea o ruptură între ele este sortită eşecului”, a comentat Ian Storey, cercetător principal la Institutul ISEAS-Yusof Ishak din Singapore.

Vizita liderului rus urmează vizitei lui Donald Trump la Beijing de săptămâna trecută, care a generat o imagine pozitivă, dar puţine acorduri comerciale majore. Xi a descris relaţiile sino-americane ca fiind o relaţie de „stabilitate strategică”, contestând cadrul de „concurenţă strategică” asociat fostului preşedinte american Joe Biden.

Prin aceste vizite importante pe care le găzduieşte, China încearcă să-şi consolideze imaginea de pilon al stabilităţii globale, în contrast cu eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina şi de a limita un conflict separat cu Iranul, care a perturbat fluxurile energetice globale. În timpul vizitelor de stat, Beijingul încearcă să liniştească partenerii comerciali occidentali, inclusiv SUA, cu privire la ascensiunea sa ca putere economică şi tehnologică, minimizând în acelaşi timp riscurile din relaţiile lor.

Beijingul spune că diplomația sa este consecventă și neinfluențată

În acelaşi timp, angajamentul Chinei faţă de ţări precum Rusia întăreşte mesajul său că diplomaţia sa este consecventă şi nu este influenţată de acţiunile partenerilor strategici, în ciuda presiunii occidentale.

„Este nerealist să ne aşteptăm ca Xi să exercite presiuni asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Xi nu exercită acest tip de influenţă asupra lui Putin şi, în orice caz, chinezii înţeleg cum o înfrângere a Rusiei în Ucraina ar slăbi poziţia politică a lui Putin”, a arătat Ian Storey. „Astfel, Beijingul va continua să ofere Moscovei acoperire diplomatică la ONU, asistenţă economică şi tehnologii cu dublă utilizare pentru forţele armate ruse”, a punctat el.

China afirmă că nu a furnizat niciodată arme letale niciunei părţi implicate în conflictul dintre Rusia şi Ucraina şi că are sub control strict exporturile de produse cu dublă utilizare.

„În timpul vizitei, cei doi şefi de stat vor schimba opinii cu privire la cooperarea în toate domeniile relaţiilor bilaterale, precum şi cu privire la chestiuni internaţionale şi regionale de interes comun”, a declarat Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, luni, într-o conferinţă de presă.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că speră că preşedintele chinez Xi Jinping îi va cere omologului său rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, în timpul întâlnirii celor doi lideri de la Beijing, relatează dpa.



„Nu ne aşteptăm la o schimbare fundamentală în relaţiile strategice dintre Rusia şi China în această etapă”, a declarat Merz marţi, după o întâlnire cu preşedintele elveţian Guy Parmelin la Berlin.



„Însă, în mod firesc, asociem această vizită cu speranţa că preşedintele Xi îl va îndemna, de asemenea, pe preşedintele Putin să pună capăt acestui război din Ucraina, pe care nu îl poate câştiga”, a mai spus Merz.



Cancelarul german a subliniat că războiul provoacă zilnic „pierderi grele de vieţi omeneşti” pentru Rusia.

