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Primul britanic care își pierde viața luptând pentru Putin în Ucraina. Acasă a spus că merge în România

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Bradley
Bradley Townsend. Foto: Profimedia
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Din articol
De ce a luptat pentru Moscova? „Cine a provocat incendiul?”

Un pescar în vârstă de 33 de ani din nordul Angliei a devenit primul cetățean britanic cunoscut care a murit luptând pentru forțele lui Vladimir Putin în Ucraina. Bradley Townsend a fost ucis pe 10 iunie în timpul unei „operațiuni de asalt” în regiunea Donețk din estul Ucrainei, lovit de o dronă FPV controlată de la distanță, au relatat mass-media britanice, citând surse pro-ruse, scrie TVPWorld.

El plecase la Moscova în aprilie din Barnsley, în Yorkshire, după ce își anunțase familia că se duce în România.

Ulterior, a fost prezentat luptătorilor britanici pro-ruși Aiden Minnis și Ben Stimson, înainte de a semna un contract pentru a lupta, în ciuda faptului că nu avea experiență militară.

Un cont de pe rețelele sociale, cunoscut pentru repetarea propagandei rusești, l-a numit pe Townsend un „războinic într-un război sfânt” care și-a „sacrificat viața pentru cauză”.

Fostul ministru britanic al Securității, Tom Tugendhat, a condamnat decizia acestuia, calificând-o drept „o acțiune incredibil de stupidă”.

De ce a luptat pentru Moscova?

Într-un videoclip postat online înainte de plecarea sa pe front, Townsend s-a descris ca fiind „un băiat obișnuit din clasa muncitoare din Yorkshire” și și-a exprimat simpatia față de separatiștii ruși din regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Bradley Townsend
Bradley Townsend. Foto: Profimedia

De asemenea, el declarase anterior că decizia sa a fost motivată de moștenirea sa minieră, susținând că muncitorii din Donbas i-au sprijinit pe minerii din Yorkshire în timpul grevelor din anii 1980 din Anglia.

„Nu sunt aici pentru o misiune sinucigașă, dar înțeleg că asta se poate întâmpla”, a adăugat el.

Prietenii l-au descris pe Townsend ca fiind un „tip normal”, unul dintre ei susținând că i s-a făcut „spălare de creier”, iar altul afirmând că a fost „îndoctrinat” de oameni care „i-au văzut vulnerabilitatea ca pe o oportunitate de a-l recruta în cauza lor pervertită”.

Stimson a negat că l-ar fi recrutat pe Townsend, afirmând că „i-a sfătuit să rămână în Marea Britanie”, dar că „Brad era hotărât să plece și să lupte”.

„Cine a provocat incendiul?”

Vestea morții lui Townsend a venit în timp ce prim-ministrul britanic Andy Burnham se afla luni în vizită la Kiev, pe fondul intensificării retoricii Rusiei cu privire la sprijinul acordat de Marea Britanie Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat decizia Marii Britanii de a împărtăși informații despre rachetele cu rază lungă de acțiune, afirmând că aceasta „toarnă gaz pe foc”. El a mai spus că armata rusă strânge informații despre locațiile de producție a rachetelor britanice pentru a le distruge.

Burnham a respins sugestia că Marea Britanie ar fi responsabilă pentru escaladarea conflictului, declarând reporterilor: „Cine a aprins focul? Aceasta este întrebarea, nu-i așa?”.

Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a început în 2014, când forțele ruse au ocupat și anexat ilegal Crimeea în urma unui referendum contestat, pe care Adunarea Generală a ONU l-a declarat nul.

De asemenea, Rusia a susținut forțele separatiste și a desfășurat trupe în anumite zone din Donbas, unde au izbucnit luptele în acel an.

Invazia pe scară largă a Rusiei, lansată în 2022, a provocat de atunci distrugeri pe scară largă și suferințe în rândul civililor din întreaga Ucraină, ONU continuând să documenteze victimele civile și consecințele grave din punct de vedere umanitar și al drepturilor omului.

Editor : M.C

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