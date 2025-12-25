Live TV

Primul Crăciun în Betleem, după doi ani de război în Gaza. „Noi decidem să fim lumina"

MIDEAST WEST BANK BETHLEHEM CHRISTMAS
Crăciun la Betleem. Foto: Profimedia
„Noi decidem să fim lumina" O pace fragilă

Mii de oameni s-au adunat în Betleem în ajunul Crăciunului pentru a marca public revenirea spiritului festiv după doi ani de război. Orașul palestinian, venerat de creștini ca locul de naștere al lui Iisus, s-a abținut de la sărbătorile publice de Crăciun pe durata războiului din Gaza, informează TVPWorld.

Dar acum, pentru prima dată din 2022, un brad de Crăciun uriaș, împodobit cu globuri roșii și aurii, se înalță în Piața Ieslei. În ultimii doi ani, în locul său se afla o scenă a nașterii lui Iisus, înconjurată de moloz și sârmă ghimpată, pentru a aminti de situația din Gaza.

La începutul acestei luni, mulțimi de palestinieni din Cisiordania și Israel au umplut spațiul public, izbucnind în urale când luminile bradului au fost aprinse.

În ajunul Crăciunului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, singura parohie catolică din enclavă, a deschis sărbătorile de Crăciun cu tradiționala procesiune de la Ierusalim la Betleem. La sosire, el a făcut apel la „un Crăciun plin de lumină”.

„Noi decidem să fim lumina”

Cardinalul a spus mulțimii adunate în Piața Ieslei că aduce salutări din partea micuței comunități creștine din Gaza, unde a oficiat duminică o liturghie înainte de Crăciun. El a spus că există o dorință puternică de reconstrucție.

„Noi, cu toții, decidem să fim lumina, iar lumina din Betleem este lumina lumii”, a subliniat cardinalul, adresându-se miilor de creștini și musulmani.

Primarul Betleemului, Maher Nicola Canawati, a spus că sărbătorile au scopul de a reda speranța după „doi ani de tăcere”.

„Credem că am reaprins spiritul Crăciunului, pentru că oamenii din Betleem aveau nevoie de speranță – speranța unui viitor mai bun. Și exact asta am făcut”, a declarat el pentru Radio Vatican.

O pace fragilă

Autoritățile din Betleem au convenit să reia festivitățile de Crăciun după ce o armistițiu fragil negociat de președintele american Donald Trump a pus capăt războiului dintre Israel și Hamas în Gaza.

Deși Gaza se află la aproximativ 60 de kilometri de Betleem, războiul a afectat dureros palestinienii din Cisiordania ocupată de Israel. Mulți au familie și prieteni în Gaza, iar războiul a afectat turismul, de care depinde economia Betleemului.

Oficialii spun că turismul reprezintă, direct și indirect, 80% din economia orașului și că peste 8.500 de familii din Betleem depind de vizitatori pentru veniturile lor, a relatat ziarul britanic Financial Times.

Războiul a început în octombrie 2023, după un atac surpriză asupra Israelului din partea grupării Hamas care guvernează Gaza, în care au fost uciși aproximativ 1.200 de oameni.

Atacul ulterior al Israelului asupra Fâșiei Gaza a devastat teritoriul a aproximativ 2 milioane de palestinieni.

