Primul exercițiu militar al NATO în Serbia, la 30 de ani după ce Alianța a bombardat Belgradul. Participă și România

Aproximativ 600 de militari din Serbia, Italia, România și Turcia participă, în aceste zile, la primul exercițiu militar comun NATO–Serbia, desfășurat în poligonul Borovac din Serbia, o cooperare istorică între țara balcanică și Alianța care i-a bombardat capitala în urmă cu mai puțin de 30 de ani.

Timp de aproape două săptămâni, aceștia s-au antrenat împreună pe baza unor scenarii inspirate din misiuni reale de menținere a păcii, într-un exercițiu pe care NATO îl consideră important pentru întărirea cooperării cu Serbia și pentru stabilitatea din regiune.

Exercițiile, care durează două săptămâni, au început marți și se vor desfășura până pe 23 mai, implicând aproximativ 600 de militari, dar și planificatori militari și observatori din Franța, Germania, Italia, Muntenegru, România, Serbia, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite.

Fotografiile publicate marți îi înfățișează pe soldații sârbi și cei ai NATO stând unul lângă altul pe un poligon militar din apropierea localității Bujanovac, în sudul Serbiei, alături de vehicule blindate ale ambelor forțe.

„Cooperarea are ca scop menținerea păcii și a stabilității în regiune”, a declarat Ministerul Apărării din Serbia.

„Planificarea acestui exercițiu a constituit o parte importantă a acestui efort comun. Atât NATO, cât și Forțele Armate Sârbe au o lungă tradiție în planificarea exercițiilor internaționale majore, astfel încât echipele au putut colabora și acționa fără probleme, împărtășind idei și experiență”, a declarat comandantul Marinei Regale Britanice, Ian Kewley, în comunicatul de presă.

Exercițiul tactic se înscrie în cadrul programului NATO „Parteneriatul pentru Pace”, din care Serbia face parte de aproape 20 de ani. Țara participă în mod regulat la exerciții cu membrii NATO, deși acesta este primul exercițiu desfășurat direct cu Alianța.

NATO rămâne un subiect sensibil în Serbia în urma campaniei aeriene a alianței din 1999 împotriva Iugoslaviei, în timpul războiului din Kosovo, amintește Al Jazeera.

O forță de menținere a păcii condusă de NATO este staționată în Kosovo de la sfârșitul războiului din 1999, iar Serbia nu a recunoscut niciodată declarația de independență a fostei sale provincii.

Serbia este una dintre puținele țări balcanice care nu fac parte din Alianță, menținând o politică de neutralitate și echilibrând în același timp legăturile strânse atât cu NATO, cât și cu Rusia.

Serbia și-a consolidat semnificativ capacitățile militare în ultimii 10 ani, achiziționând arme de la țările membre NATO, alături de achiziții din Rusia și China.

Un oficial NATO a declarat agenției de știri AFP că exercițiul se desfășoară „cu respectarea deplină a politicii declarate de neutralitate militară a Serbiei”, precizează Al Jazeera.

