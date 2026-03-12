Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă

Toate bazele americane trebuie închise imediat în regiune şi aceste baze vor fi atacate, a declarat joi noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, în primul mesaj transmis de la numirea sa în această calitate, informează Reuters şi EFE.

El a cerut totodată ca strâmtoarea Ormuz să rămână în continuare închisă ca instrument de presiune asupra duşmanului.

Canalul oficial de Telegram al noului ayatollah anunţase anterior că „primul mesaj de la Eminenţa Sa Ayatollahul Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Liderul Suprem al Revoluţiei Islamice, va fi publicat în câteva minute”.

Canalul Telegram menţiona că mesajul va aborda subiecte legate de „liderul martir al revoluţie”, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a atacului israeliano-american din 28 februarie, de „rolul şi îndatoririlor poporului, forţelor armate, organelor executive, frontului de rezistenţă, precum şi al ţărilor din regiune şi de modul de a se comporta cu inamicii”.

Potrivit agenţiei de ştiri Tasnim, mesajul urma să aibă şapte secţiuni principale.

Mojtaba Khamenei a fost ales noul Lider Suprem al Republicii Islamice duminică dimineaţa devreme de către Adunarea Experţilor, marcând a treia schimbare de conducere în istoria de 47 de ani a Republicii Islamice, după Ali Khamenei şi Ruhollah Khomeini.

El îi succede tatălui său, Ali Khamenei, ucis sâmbătă, 28 februarie, în atacurile Statelor Unite şi Israelului.

