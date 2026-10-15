Primul mesaj transmis de papa Leon, după ce a fost diagnosticat cu cancer: „Vă rog să vă rugaţi pentru mine”

Papa Leon al XIV-lea le-a mulţumit miercuri credincioşilor catolici pentru rugăciunile lor, într-un mesaj pe care l-a transmis pentru prima dată de când a suferit o intervenţie chirurgicală pentru cancer pulmonar la Roma.

„După cum ştiţi, nu am putut fi alături de voi în aceste zile”, a scris papa Leon într-o declaraţie adresată catolicilor care participau la un simpozion organizat cu ocazia celei de-a zecea aniversări a documentului „Amoris laetitia”, redactat de predecesorul său, Papa Francisc, cu privire la activitatea Bisericii în rândul cuplurilor şi familiilor.

„Vă mulţumesc din suflet pentru rugăciunile voastre şi pentru munca pe care aţi depus-o împreună. Faptul că împărtăşiţi experienţele voastre şi că ascultaţi cu atenţie reprezintă într-adevăr un dar pentru întreaga Biserică”, a spus papa, citat de News.ro. „Vă rog să vă rugaţi pentru mine, aşa cum şi eu mă rog pentru voi”.

Suveranul pontif a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, un tip frecvent de cancer pulmonar, în cadrul unei intervenţii chirurgicale de 90 de minute care a avut loc marţi la Roma, în cursul căreia medicii i-au extirpat lobul inferior al unuia dintre plămâni, potrivit personalului medical care l-a îngrijit.

Recuperarea Papei „decurge conform aşteptărilor”, au declarat dr. Luigi Carbone şi profesorul Stefano Margaritora într-un comunicat. Papa a reuşit să se plimbe prin camera sa de spital, iar purtătorul de cuvânt al Vaticanului a declarat miercuri că suveranul pontif a oficiat o liturghie împreună cu alţi preoţi într-o sală amenajată special la etajul său.

Papa a anunţat operaţia pe care urma să o suporte într-un discurs ţinut în weekend în faţa credincioşilor din Piaţa Sfântul Petru, precizând că „formaţiunea” de pe plămânul său a fost depistată într-un stadiu incipient.

Papa nu este cunoscut ca fiind fumător şi a depus eforturi pentru a duce un stil de viaţă sănătos, însă în familia sa apropiată există antecedente de cancer. Fratele său mai mare, Louis Prevost, urmează în prezent un tratament împotriva cancerului, iar părinţii lor au decedat din cauza acestei boli în anii 1990.

Papa Leon şi-a anulat toate apariţiile publice până în 20 octombrie, având în vedere tratamentul pe care îl urmează, deşi va porni într-o lungă călătorie în America de Sud luna viitoare.

Editor : A.P.