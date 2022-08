Primul referendum pentru alipirea la Rusia, anunțat de autoritățile numite de Moscova în Zaporojie

Autorităţile numite de Moscova în regiunea ucraineană Zaporojie, parţial ocupată de armata rusă, au anunţat luni lansarea oficială a pregătirilor referendumului cu privire la alipirea acestei regiuni la Federaţia Rusă, informează AFP, potrivit Agerpres.



„Am semnat un ordin astfel încât Comisia electorală centrală să înceapă să lucreze la organizarea unui referendum privitor la alipirea regiunii Zaporojie la Rusia”, a declarat Evgheni Baliţki, şeful administraţiei civile şi militare create în teritoriile acestei regiuni sudice, controlate de forţele ruse.



El a făcut aceste afirmaţii în timpul unui forum organizat la Melitopol de o mişcare pro-rusă locală intitulată 'Suntem împreună cu Rusia', potrivit unui video difuzat pe contul oficial de Telegram al lui Baliţki.



La jumătatea lunii iulie, Evgheni Baliţki anunţase că doreşte să organizeze un astfel de referendum la începutul toamnei acestui an.



Lansarea pregătirilor oficiale ale referendumului are loc într-o perioadă când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că negocierile de pace cu Rusia ar fi imposibile în cazul organizării unor asemenea referendumuri în regiunile ucrainene aflate sub controlul ruşilor.



„Nu noi suntem cei care organizăm referendumul, locuitorii acestor regiuni au astfel de proiecte”, a afirmat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.



„Trebuie ca Zelenski să îi întrebe pe cetăţenii săi de ce mulţi dintre ei nu vor să trăiască în ţara lui”, a adăugat Peskov.



De la debutul agresiunii contra Ucrainei pe 24 februarie, armata rusă a cucerit o mare parte a două regiuni sudice, Herson şi Zaporojie.

Editor : R.K.