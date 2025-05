Primul semnal al Conclavului cu privire la noul suveran pontif va veni în această seară. Ce semnificație are numele papei

Primul semnal cu fum al conclavului organizat pentru alegerea unui nou papă va ieşi pe un coş al Capelei Sixtine miercuri cel mai devreme la ora locală 19:00 (20:00 ora României - n.red.), a anunţat marţi Matteo Bruni, directorul biroului de presă de la Vatican, citat de agenţia de presă ANSA, preluată de Agerpres.

Cardinalii electori vor pătrunde în capelă în jurul orei locale 16:30 (17:30 ora României - n.red.), apoi va avea loc o cateheză a cardinalului Raniero Cantalamessa şi depunerea jurământului, urmată de primul vot privind desemnarea succesorului papei Francisc.

Patru sesiuni de votare și două semnale cu fum

Apoi vor avea loc patru sesiuni de votare şi două semnale cu fum în fiecare zi până când un nou papă va fi ales.



Aşadar, pentru ziua de joi, primul semnal cu fum ar putea fi dat în jurul prânzului, cu excepţia situaţiei în care noul papă va fi ales încă de la prima sesiune de votare din acea zi, caz în care fumul alb va ieşi pe coşul Capelei Sixtine în jurul orei locale 10:30 (11:30 ora României - n.red.).



Dacă fumul de la acea oră va fi negru, atunci, în mod similar, următorul semnal cu fum nu ar putea fi dat decât în jurul orei locale 19:00 (20:00 ora României - n.red.), dacă nu cumva primul vot desfăşurat în timpul după-amiezii se va dovedi decisiv, iar în acest caz fumul alb va putea fi văzut ieşind pe coş în jurul orei locale 17:30 (18:30 ora României - n.red.).

Ce semnificație are numele ales pentru papă

Atunci când cardinalul Jorge Mario Bergoglio şi-a făcut apariţia la balconul bazilicii Sfântul Petru după conclavul din martie 2013, doar câţiva oameni din afara Argentinei, ţara sa natală, îl cunoşteau şi ştiau ce fel de papă va fi, notează Reuters, preluată de Agerpres.



Însă atunci când numele său de papă a fost anunţat, lucrurile au devenit mult mai clare.



Alegând numele sfântului din secolul al XIII-lea Francisc de Assisi, Jorge Bergoglio a stabilit agenda pontificatului său.

Semnalul dat de Jorge Bergoglio pentru pontificatul său

Sfântul Francisc a respins bogăţiile materiale şi s-a preocupat de cei săraci. A avut grijă de animale şi de natură şi a contestat războaiele din vremea sa. Aceste trăsături au devenit teme-cheie ale pontificatului de 12 ani al papei Francisc.



Cei 133 de cardinali electori se reunesc începând de miercuri într-un conclav pentru alegerea succesorului lui Francisc, iar întreaga lume aşteaptă momentul când noul pontif va ieşi în balcon.

Care va fi numele anunţat? Ce semnal va transmite?

Ioan, numele cel mai frecvent ales de papii de până acum, precum şi un nume pe care Francisc l-a sugerat adeseori pentru succesorul lui, ar evoca o personalitate importantă din anii 1960.



Papa Ioan al XXIII-lea (papă în perioada 1958-1963) era o persoană sociabilă şi zâmbitoare şi a fost supranumit ''papa cel bun''.



A contribuit din culise la dezescaladarea crizei rachetelor din Cuba şi a convocat Consiliul Vatican II, o reuniune a episcopilor catolici din toată lumea, care a durat trei ani şi care a dus la reforme majore pentru Biserica Catolică.



Alegerea numelui Paul ar putea fi un omagiu adus papei Paul al VI-lea (1963-1978), care i-a succedat lui Ioan al XXIII-lea şi care a fost perceput drept un papă mai precaut. Este în general considerat ca un consolidator atent, care a confirmat o parte din reformele papei Ioan, dar a dat şi răspunsuri doctrinare clare.



Paul al VI-lea a fost, de exemplu, autorul unei scrisori în 1968 prin care le interzicea catolicilor să folosească mijloace de contracepţie.



Unii cardinali spun în şoaptă că, după papa Francisc, un nou papă Paul este exact ceea ce îi trebuie Bisericii Catolice. Francisc, primul papă originar din Americi, nu s-a axat întotdeauna asupra unei doctrine clare, luând uneori chiar decizii controversate, cum ar fi cea prin care le-a permis preoţilor să acorde binecuvântări pentru cupluri de acelaşi sex în anumite condiţii.

Din nou un nume papal din două cuvinte?

Printre numele papale populare s-au mai numărat Grigore, Clement, Leon şi Pius.



Mai este şi Benedict, care ar putea reprezenta un omagiu adus predecesorului conservator al papei Francisc, Benedict al XVI-lea. Sau care l-ar putea omagia pe Benedict al XV-lea (1914-1922), care şi-a petrecut pontificatul pledând pe lângă liderii europeni pentru încheierea vărsării de sânge din Primul Război Mondial.



Noul papă ar putea decide să fie numit Francisc al II-lea, demers care ar fi considerat un semnal clar că noul pontif intenţionează să continue o agendă similară cu cea a predecesorului său.



Cardinalul Albino Luciani, ales papă în 1978, a decis că nu putea să aleagă doar un singur nume. A ales Ioan Paul, pentru a-i onora pe ambii predecesori imediaţi.



După ce Albino Luciani a murit după 33 de zile, următorul papă, cardinalul Karol Wojtyla, a ales Ioan Paul al II-lea (1978-2005), în semn de omagiu faţă de cei mai recenţi trei predecesori ai săi.



Noul papă ar putea să aleagă, de asemenea, un nume dublu. Un nume precum Ioan Francisc ar evoca reformele din anii 1960, precum şi simpatia globală de care s-a bucurat papa Francisc, ale cărui funeralii au atras la Roma circa 400.000 de persoane.

Noua obsesie a rețelelor de socializare

Conţinuturile online din jurul conclavului, care va începe miercuri la Roma, proliferează pe reţelele de socializare, informează AFP, preluat de Agerpres.



Cel mai probabil generată de inteligenţa artificială, o fotografie în culori distribuită sâmbătă de preşedintele american pe reţeaua sa de socializare, Truth Social, îl arată stând cu un aer solemn pe un tron, cu chipul inexpresiv, purtând sutana albă a papei, mitra pe cap, impunătoarea cruce din aur la gât, cu mâna stângă sprijinită pe coapsă şi cu degetul arătător al mâinii drepte îndreptat spre cer.



Imaginea, aspru criticată, este doar un exemplu dintre numeroasele conţinuturi online, adeseori umoristice, care au inundat internetul după moartea papei Francisc pe 21 aprilie.

1,3 milioane de mesaje postate pe X despre acest conclav

În total, peste 1,3 milioane de mesaje au fost publicate pe reţeaua de socializare X despre acest conclav după decesul suveranului pontif, în timp ce subiectul a cumulat 363,3 de milioane de vizualizări pe TikTok, o reţea de socializare deosebit de populară în rândul tinerilor, potrivit portalului de monitorizare online Visibrain.



A fost lansat şi un joc online. Denumit "Fantapapa", el le permite utilizatorilor să îşi aleagă cardinalii preferaţi şi să facă pronosticuri, după modelul pariurilor sportive.

Protocol, mister şi aparat de stat

Alegeri organizate cu uşile închise în monumentul care este Capela Sixtină, un suspans intens, un fum negru sau alb: această puternică "simbolistică vizuală este propice formatelor narative ale reţelelor de socializare", a declarat Refka Payssan, doctorandă şi cercetătoare în ştiinţe ale informării şi comunicării.



"Conclavul este în acelaşi timp despre podoabe aurite, protocol, aparat de stat, dar şi despre secret şi despre mister", savant întreţinute de către Vatican, a declarat Stephanie Laporte, fondatoarea OTTA, o agenţie de consiliere în domeniul strategiei digitale.



Iar "tinerii adoră să facă speculaţii", a continuat ea. "Pe reţelele de socializare, toată lumea are o părere, o opinie şi toată lumea vrea să decripteze informaţiile, să caute indicii, să ştie care dintre cardinali va deveni papă. Este aproape ca un 'escape game' ('joc de evadare', bazat pe observare, deducţie şi logică)", consideră Stephanie Laporte.

”Istoria făcută în direct”

De altfel, există şi "această curiozitate pentru istoria făcută în direct", conclavul fiind perceput ca un eveniment rar şi istoric, cel mai recent având loc în urmă cu 12 ani, a reamintit Refka Payssan.



Dincolo de sfera catolicilor, "tinerii sunt foarte conştienţi de influenţa papei asupra a sute de milioane şi chiar a miliarde de persoane, fie că este vorba despre poziţia sa asupra contracepţiei sau a mediului", notează Stephanie Laporte.

Transformare digitală şi cultura pop

Interesul generat de conclav reflectă şi transformarea digitală adoptată de Vatican în ultimii ani pentru a seduce tinerele generaţii.



Contul oficial al papei de pe X, @pontifex, creat în 2012 în timpul lui Benedict al XVI-lea, dar utilizat mai ales de către Francisc şi care include versiuni în nouă limbi, totalizează 50 de milioane de abonaţi, în timp ce contul de Instagram al defunctului papă avea peste 10 milioane de admiratori.



Cu sprijinul Bisericii Catolice, numeroşi cardinali au investit şi ei timp şi eforturi în sfera reţelelor de socializare, devenind, în cazul unora dintre ei, adevărate personalităţi ale internetului.



Tarcisio Isao Kikuchi, arhiepiscopul de Tokyo, şi-a înmulţit "selfie-urile" pentru cei 2.900 de abonaţi ai săi de pe Instagram şi cei 1.700 de prieteni de pe Facebook, publicând inclusiv o fotografie care îl prezintă alături de confraţii lui într-un autobuz în timp ce mergeau să se roage la mormântul papei Francisc.



Timothy Dolan, arhiepiscop de New York (aproape 300.000 de abonaţi pe X şi 55.000 pe Instagram), publică în mod regulat videoclipuri în care îşi descrie zilele petrecute la Roma înaintea conclavului, fără să dezvăluie totuşi conţinutul discuţiilor în curs de desfăşurare.



Cunoscut pentru poziţiile lui moderate, cardinalul filipinez Luis Antonio Tagle are succes datorită videoclipurilor sale care îl prezintă în timp ce face karaoke. Are peste 600.000 de admiratori pe Facebook.

Cardinalii, în cultura pop

Cardinalii sunt "personaje absolut fascinante, care au intrat în 'cultura pop', alimentând entuziasmul publicului", a subliniat Stephanie Laporte.

Acest fenomen a fost evidenţiat şi mai mult prin intermediul unor opere cultural-artistice, cum ar fi romanul "Îngeri şi Demoni" al scriitorului Dan Brown, adaptat într-o producţie cinematografică în 2009, şi, mai recent, filmul thriller "Conclave", regizat de cineastul german Edward Berger, care se bucură în prezent de un succes fulminant în cinematografe şi pe platformele de streaming.

Editor : M.C