Live TV

Principala companie nucleară a Rusiei avertizează că la o centrală atomică iraniană lovită se desfășoară „cel mai sumbru scenariu”

Data publicării:
Centrala nucleară de la Bushehr, Iran. Foto: Profimedia Images

Compania de stat rusă Rosatom consideră că la centrala atomică iraniană de la Bushehr, lovită marţi de un proiectil, este în desfăşurare cel mai sumbru scenariu posibil.

Directorul general al Rosatom, Aleksei Lihacev, a afirmat că lovitura, care nu a făcut victime, a avut loc în jurul orei 18:00 GMT, într-o zonă din apropierea unui reactor nuclear aflate în funcţiune,  transmite Reuters, potrivit Agerpres. 

Până la stabilizarea situaţiei, Rosatom îşi reduce temporar la minimum personalul de la Bushehr; a început deja a treia fază de evacuare, în cadrul căreia un grup de angajaţi a plecat miercuri dimineaţa pe şosea spre frontiera Iranului cu Armenia. Alte două grupuri le vor urma în curând, a precizat Lihacev.

Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) a comunicat marţi că a fost informată despre incidentul de la Bushehr de către Iran.

Centrala atomică respectivă este singura din Iran. Reactoarele de acolo folosesc combustibil nuclear rusesc, iar la începutul lui martie, la situl respectiv erau detaşaţi circa 600 de specialişti ruşi, dintre care 250 permanent, conform sursei citate.

După o primă lovitură asupra centralei, în 18 martie, Rosatom anunţase deja că intenţionează să îşi evacueze aproape toţi angajaţii de la Bushehr.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban are un job „modest” după divorțul de Nicole Kidman. Ce face acum artistul pentru a-și plăti...
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Țara vecină care ne-a luat locul la masa greilor viitorului. Pariul ministrului economiei pe AI pornește cu...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, idol la aterizarea pe aeroportul din Istanbul: „Îl strigau și femeile”
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Câtă apă trebuie să ai într-un rucsac de urgență pentru 72 de ore. Cantitatea recomandată pentru fiecare...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
5 lucruri mai puțin cunoscute despre „Moulin Rouge!”: Nicole Kidman s-a rănit grav la filmări și a ratat un...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Ajutoarele la pensie ar urma să se plătească în luna mai. Distribuția lor în aprilie ar costa 13.000.000€
Digi FM
Trei rețete rapide pentru masa de Buna Vestire, pe care le faci în nici o oră. Azi se mănâncă pește
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”