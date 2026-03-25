Principala companie nucleară a Rusiei avertizează că la o centrală atomică iraniană lovită se desfășoară „cel mai sumbru scenariu”

Compania de stat rusă Rosatom consideră că la centrala atomică iraniană de la Bushehr, lovită marţi de un proiectil, este în desfăşurare cel mai sumbru scenariu posibil.

Directorul general al Rosatom, Aleksei Lihacev, a afirmat că lovitura, care nu a făcut victime, a avut loc în jurul orei 18:00 GMT, într-o zonă din apropierea unui reactor nuclear aflate în funcţiune, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Până la stabilizarea situaţiei, Rosatom îşi reduce temporar la minimum personalul de la Bushehr; a început deja a treia fază de evacuare, în cadrul căreia un grup de angajaţi a plecat miercuri dimineaţa pe şosea spre frontiera Iranului cu Armenia. Alte două grupuri le vor urma în curând, a precizat Lihacev.

Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) a comunicat marţi că a fost informată despre incidentul de la Bushehr de către Iran.

Centrala atomică respectivă este singura din Iran. Reactoarele de acolo folosesc combustibil nuclear rusesc, iar la începutul lui martie, la situl respectiv erau detaşaţi circa 600 de specialişti ruşi, dintre care 250 permanent, conform sursei citate.

După o primă lovitură asupra centralei, în 18 martie, Rosatom anunţase deja că intenţionează să îşi evacueze aproape toţi angajaţii de la Bushehr.

