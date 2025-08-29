Live TV

Principalele trei garanții de securitate pe care Ucraina le vrea de la SUA și Europa. Anunțul făcut de Zelenski

Ukraine Kiev Western Leaders summit
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski Foto: Profimedia Images

Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să includă prevederi legate de finanțarea armatei ucrainene, înțelegeri cu statele membre NATO și sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent.

Oficialii ucraineni, americani și europeni au avut până acum mai multe discuții legate de garanțiile de securitate de care ar trebui să beneficieze Kievul într-un scenariu post-conflict, în vederea încheierii unui posibil acord de pace cu Rusia. Printre acestea, s-a luat în calcul inclusiv prezența la sol a unor trupe de menținere a păcii pe linia frontului, cu sprijin aerian din partea SUA.

Întrebat despre această posibilitate, președintele Zelenski a menționat necesitatea existenței a „trei piloni” principali pe care să se bazeze aceste garanții.

Primul astfel de „pilon” vizează armata ucraineană: aceasta, conform lui Zelenski, trebuie să continue să rămână la fel de puternică, din punct de vedere al numărului de militari și al echipamentului și tehnicii de luptă, care trebuie să fie de proveniență atât ucraineană, cât și europeană sau americană.

„Este vorba de abilitatea de a putea finanța armata pentru a putea funcționa la același nivel din prezent, necesar apărării granițelor”, a spus Zelenski.

Al doilea „pilon” al garanțiilor de securitate prevede înțelegeri între Kiev și statele membre NATO, care să fie gata să ofere ajutor Ucrainei în cazul unei noi agresiuni militare din partea Rusiei. Zelenski a spus că intenționează să discute cu aliații europeni oferirea de garanții similare articolului 5 din Tratatul NATO.

Al treilea „pilon” de garanții vizează sancțiunile economice impuse Rusiei și folosirea activelor rusești înghețate în băncile occidentale pentru finanțarea procesului de reconstrucție a Ucrainei. În prezent, conform Kyiv Independent, circa 300 de miliarde de dolari, sub formă de active rusești, sunt blocați în băncile occidentale.

