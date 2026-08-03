Principalul aliat al lui Zelenski, Rustem Umerov, a fost numit șef al Serviciului de Informații Externe

Președintele ucraineani Volodimir Zelenski l-a numit pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, în funcția de șef al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, conform unui decret publicat pe site-ul prezidențial pe 3 august, relatează Kyiv Independent.

Printr-un decret separat, Zelenski l-a numit pe fostul ministru de Interne Ihor Klimenko în funcția de secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, în locul lui Umerov.

Potrivit lui Zelenski, Umerov va continua să coordoneze inițiativa „Drone Deal”, rămânând în același timp implicat în negocierile de pace menite să pună capăt războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei. El conduce delegația Ucrainei la negocierile trilaterale cu Rusia și SUA, care sunt blocate încă din februarie, lucrând totodată la încheierea unor acorduri de apărare cu parteneri din Orientul Mijlociu.

„El are o capacitate mai mare de a gestiona simultan aceste aspecte — diplomația, apărarea și procesul de negocieri cu SUA și alți parteneri”, a declarat președintele în cadrul unui eveniment cu diplomați, desfășurat luni.

Numirile fac parte din remanierea guvernamentală de amploare lansată de Zelenski în iulie, care a declanșat o criză politică și militară auto-provocată.

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei nu a mai avut un șef permanent din ianuarie. Generalul-maior Oleh Luhovii, care îndeplinea funcția de șef interimar al agenției din februarie, a fost demis pe 3 august.

Umerov a deținut mai multe funcții în cadrul administrației lui Zelenski, rămânând una dintre figurile-cheie ale acesteia, în ciuda unei serii de controverse.

El a ocupat funcția de ministru al Apărării din septembrie 2023 până în iulie 2025, mandatul său fiind marcat de scandaluri legate de achiziții și acuzații de abuz de putere. Umerov a fost, de asemenea, implicat în cel mai mare scandal de corupție din mandatul lui Zelenski.

Deși a fost audiat în cadrul anchetei, nu i s-au adus acuzații oficiale, amintește Kyiv Independent.

Umerov a fost luat în considerare de mai multe ori pentru funcția de ambasador al Ucrainei în SUA, inclusiv în timpul recentei remanieri guvernamentale, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă familiarizată cu acest subiect. Ideea a fost ulterior abandonată.

Editor : M.C