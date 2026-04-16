Principalul responsabil cu lupta împotriva corupţiei, arestat pentru corupţie la doar 5 zile după ce și-a preluat funcția, în Indonezia

Şeful oficiului Avocatului poporului din Indonezia, responsabil cu combaterea corupţiei în ţara asiatică, a fost arestat pentru presupusă luare de mită la doar cinci zile după ce şi-a preluat funcţia, a anunţat joi biroul procurorului general indonezian, relatează AFP şi Reuters.

Hery Susanto, numit ombudsman vinerea trecută de preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a fost arestat miercuri sub suspiciunea de acceptare de mită de la o firmă din industria nichelului, a precizat Syarief Sulaeman Nahdi, director de investigaţii din cadrul biroului procurorului general.

El este acuzat că a primit 1,5 miliarde de rupii (aproximativ 88.000 de dolari) în perioada în care a deţinut o funcţie de rang inferior în biroul ombudsmanului, notează sursele citate de Agerpres.

„Am efectuat o percheziţie, l-am reţinut aseară la domiciliul său şi l-am plasat în arest”, a declarat Syarief presei din Jakarta.

Hery Susanto - prezentat jurnaliştilor îmbrăcat cu o vestă roz strălucitor, precum cele purtate adesea în ţara sa de persoanele arestate pentru corupţie - riscă o pedeapsă cu închisoarea, dacă va fi condamnat.

Indonezia deţine cele mai mari rezerve de nichel din lume şi este principalul producător mondial al acestui metal, utilizat, printre altele, la fabricarea bateriilor pentru vehicule electrice şi a oţelului inoxidabil, menţionează AFP.

