Principalul responsabil cu lupta împotriva corupţiei, arestat pentru corupţie la doar 5 zile după ce și-a preluat funcția, în Indonezia

Şeful oficiului Avocatului poporului din Indonezia, responsabil cu combaterea corupţiei în ţara asiatică, a fost arestat pentru presupusă luare de mită la doar cinci zile după ce şi-a preluat funcţia, a anunţat joi biroul procurorului general indonezian, relatează AFP şi Reuters.

Hery Susanto, numit ombudsman vinerea trecută de preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a fost arestat miercuri sub suspiciunea de acceptare de mită de la o firmă din industria nichelului, a precizat Syarief Sulaeman Nahdi, director de investigaţii din cadrul biroului procurorului general.

El este acuzat că a primit 1,5 miliarde de rupii (aproximativ 88.000 de dolari) în perioada în care a deţinut o funcţie de rang inferior în biroul ombudsmanului, notează sursele citate de Agerpres.

„Am efectuat o percheziţie, l-am reţinut aseară la domiciliul său şi l-am plasat în arest”, a declarat Syarief presei din Jakarta.

Hery Susanto - prezentat jurnaliştilor îmbrăcat cu o vestă roz strălucitor, precum cele purtate adesea în ţara sa de persoanele arestate pentru corupţie - riscă o pedeapsă cu închisoarea, dacă va fi condamnat.

Indonezia deţine cele mai mari rezerve de nichel din lume şi este principalul producător mondial al acestui metal, utilizat, printre altele, la fabricarea bateriilor pentru vehicule electrice şi a oţelului inoxidabil, menţionează AFP.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
donald trump
2
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
nava pe apa
3
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
Agricultură
4
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
nicusor dan inquam octav ganea
5
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Te-ar putea interesa și:
soldat rus razboi rusia ucraina
„Plătești sau mori”. Soldați ruși își mituiesc comandanții ca să scape de misiuni sinucigașe pe frontul din Ucraina
profimedia-1090595563
Begona Gómez, soția premierului spaniol Pedro Sánchez, pusă sub acuzare pentru corupție: cuplul se află acum în vizită în China
gratii inchisoare femeie femei
Două femei au fost arestate în Indonezia după ce au călcat în picioare un Coran. Acuzații de blasfemie și val de reacții online
benjamin netanyahu
Procuratura israeliană acceptă anularea audierii lui Benjamin Netanyahu din această săptămână, invocând „lipsa de alternativă”
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fostul deputat Cornel-Vasile Folescu, trecut prin trei partide, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu
Recomandările redacţiei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oana Gheorghiu: „Punem capăt privilegiilor băieților deștepți”...
Pete Hegseth
Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. Blocada porturilor iraniene va...
oana gheorghiu guvern
PSD acuză Guvernul că vrea „să vândă ce mai avem prin casă”...
drone rusesti
Dronele de atac cu sens unic: armele de înaltă tehnologie și cost...
Ultimele știri
„Ploaie” de bani: 160.000 de dolari, aruncați de la balcon în câteva minute de o femeie din China. Ce apel au făcut autoritățile
Dragoş Adrian Iorga, fost director în Ministerul Proiectelor Europene, condamnat la închisoare pentru că cerea taxă subordonaţilor
„Simptomul vizibil al unei ciocniri mult mai profunde”. Cum a devenit Papa Leon adversarul neînfricat al lui Donald Trump
Citește mai multe
