Live TV

Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă aceasta

Data publicării:
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
Altar pentru rugăciuni și urări de însănătoșire pentru prințesa thailandeză. Foto: Profimedia

Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati din Thailanda este spitalizată din 2022. Vineri, palatul regal a anunțat că aceasta a dezvoltat o infecție severă a sângelui și rămâne sub îngrijire medicală. Este primul comunicat privind starea ei de sănătate din 2023 până azi, informează Reuters.

Prințesa în vârstă de 46 de ani, fiica cea mare a regelui Maha Vajiralongkorn, a fost internată în spital în decembrie 2022 după ce și-a pierdut cunoștința în urma unei afecțiuni cardiace, a declarat palatul într-un comunicat.

Palatul regal a declarat că se utilizează medicamente și echipamente pentru a-i susține funcțiile pulmonare și renale.

Săptămâna trecută, o echipă medicală i-a administrat antibiotice după ce a detectat o infecție severă în sânge. De asemenea, i s-au administrat medicamente pentru tensiunea arterială, a precizat palatul.

Prințesa este unul dintre cei trei copii ai regelui Vajiralongkorn, care au titluri oficiale, ceea ce o face eligibilă pentru tron în conformitate cu Legea succesiunii la tron din 1924.

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
4
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
harta ucraina razboi
5
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump...
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Digi Sport
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump intra in avionul air force one
Summit în Alaska. Declarația lui Trump cu puțin timp înainte ca Putin...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la...
Volodimir Zelenski
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „În ziua negocierilor...
lavinia
Care este starea Laviniei, pacienta cu arsuri infectată la Floreasca...
Ultimele știri
Fost consilier judeţean, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Pedeapsa primită
Ucrainenii susțin că un lunetist al Kievului a stabilit un nou record, după ce a eliminat doi ruși de la 4 kilometri, cu ajutorul AI
Stareţul Mănăstirii Putna cere credincioşilor să se roage pentru românii din Cernăuţi: „Trăiesc vremuri dificile. Datori suntem”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
branza cu mucegai alb
Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după ce două persoane au murit în urma consumului
cheloo la volan
Cheloo, pozitiv la droguri în urină. Proba din sânge, negativă, potrivit rezultatelor de la IML (surse)
trump la casa alba
Apelul telefonic al lui Donald Trump a rezolvat criza de la granița dintre Thailanda și Cambodgia (Reuters)
thai
Tragedie în Thailanda: cel puțin nouă persoane au murit într-o explozie la o fabrică de produse pirotehnice
profimedia-1026608176
Thailanda acuză Cambodgia de a doua încălcare a armistițiului în două zile
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Fanatik.ro
Ea este Madia, mama eroină care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani. Tânăra a murit lovită de o creangă...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe...
Adevărul
Summitul din Alaska și iluzia puterii. „Marea ambiție a lui Putin se clatină. Rusia este blocată, armata...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Jackie Chan: „Este foarte dificil să faci un film bun acum”. Ce reproșează studiourilor de la Hollywood
Digi Sport
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul...
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Incredibila poveste a soldatului japonez care a luptat 30 de ani după încheierea războiului. Ordinul primit...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Harrison Ford, declarații rare după ce a împlinit 83 de ani: „Anii îți iau forța, dar îți dau profunzime. Nu...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...