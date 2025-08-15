Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă aceasta

Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati din Thailanda este spitalizată din 2022. Vineri, palatul regal a anunțat că aceasta a dezvoltat o infecție severă a sângelui și rămâne sub îngrijire medicală. Este primul comunicat privind starea ei de sănătate din 2023 până azi, informează Reuters.

Prințesa în vârstă de 46 de ani, fiica cea mare a regelui Maha Vajiralongkorn, a fost internată în spital în decembrie 2022 după ce și-a pierdut cunoștința în urma unei afecțiuni cardiace, a declarat palatul într-un comunicat.

Palatul regal a declarat că se utilizează medicamente și echipamente pentru a-i susține funcțiile pulmonare și renale.

Săptămâna trecută, o echipă medicală i-a administrat antibiotice după ce a detectat o infecție severă în sânge. De asemenea, i s-au administrat medicamente pentru tensiunea arterială, a precizat palatul.

Prințesa este unul dintre cei trei copii ai regelui Vajiralongkorn, care au titluri oficiale, ceea ce o face eligibilă pentru tron în conformitate cu Legea succesiunii la tron din 1924.

Editor : M.C