Live TV

Prințesa thailandeză Bajrakitiyabha a decedat după mai bine de trei ani petrecuți în comă

Data actualizării: Data publicării:
Doliu pentru prințesa Bajrakitiyabha. Foto Profimedia
Doliu pentru prințesa Bajrakitiyabha. Foto: Profimedia
Din articol
O susținătoare a justiției

Prințesa thailandeză Bajrakitiyabha, care se afla în comă de mai bine de trei ani, a decedat, a anunțat Casa Regală. Avea 47 de ani. Ea a leșinat în decembrie 2022 în timp ce își plimba câinii. Medicii au atribuit acest incident unei aritmii cardiace severe, cauzată de o infecție cu micoplasmă la nivelul inimii.

Odată cu moartea ei, familia regală thailandeză a pierdut cel mai vizibil membru al său, o persoană care ar fi putut juca un rol esențial într-o succesiune încă neclară, scrie BBC.

Ea era cea mai mare dintre cei șapte copii ai regelui Vajiralongkorn, născută pe 7 decembrie 1978 de prima sa soție și verișoară, prințesa Soamsawali.

„Echipa medicală i-a acordat cea mai atentă și intensă îngrijire posibilă, dar starea ei a continuat să se deterioreze progresiv”, a declarat palatul într-un comunicat vineri dimineață, adăugând că a decedat la ora 19:48, ora locală (12:48 GMT), cu o zi înainte, la Spitalul Chulalongkorn.

O susținătoare a justiției

A urmat studii de drept, obținând două diplome postuniversitare de la Universitatea Cornell din SUA. A lucrat pentru o scurtă perioadă la misiunea thailandeză pe lângă Națiunile Unite din New York, înainte de a se întoarce în Thailanda pentru a lucra în birourile procurorului general din Bangkok și din alte părți ale țării.

Între 2012 și 2014 a fost ambasadoarea Thailandei în Austria, unde a stabilit o relație cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

A început să se exprime cu privire la necesitatea unei reforme penale, cu un accent special pe femeile vulnerabile care ajung în închisoare; Thailanda are unul dintre cele mai mari numere de deținute din lume.

Odată întorsă în Thailanda, a devenit Ambasadoarea UNODC pentru Statul de Drept în Asia de Sud-Est și a continuat să pledeze pentru reforma sistemului de justiție penală din Thailanda, în cadrul căruia se pronunță adesea pedepse severe asupra persoanelor condamnate pentru acuzații relativ minore de posesie de droguri.

În 2021, tatăl ei a numit-o șef de cabinet în cadrul gărzii sale private, acordându-i gradul de general.

Prințesa Bajrakitiyabha era, de asemenea, o pasionată de fitness, participând adesea la curse de lungă distanță.

Abilitățile sale și încrederea pe care tatăl ei părea să o aibă în ea au făcut-o un subiect inevitabil de speculații cu privire la succesiunea la tron.

Regele Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, nu a numit încă un moștenitor. Obiceiul thailandez dictează că moștenitorul trebuie să fie un bărbat, dar un amendament la constituție din 1974 permite unei femei să urce pe tron.

Regele are cinci fii, dar patru dintre ei, din a doua căsătorie, au fost renegați în 1996 și trăiesc de atunci cu mama lor în SUA. Al cincilea fiu al său, Dipangkorn, din a treia căsătorie, este moștenitorul prezumat, deși s-au ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a îndeplini rolul de monarh, într-o țară în care instituția regală are o influență atât de mare.

Pentru mulți monarhiști thailandezi, prințesa Bajrakitiyabha părea cea mai promițătoare figură pentru a-i succeda tatălui său, fie ca regină, fie ca regentă pentru a-l ajuta pe prințul Dipangkorn.

Moartea ei lasă fără răspuns problema succesiunii în Thailanda, iar severitatea legii privind lezmajestatea din această țară exclude orice discuție publică pe această temă.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
1
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
Heorhii Tikhîi
2
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
photo-collage.png (80)
3
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
explzoie drona port constanta
4
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
Digi Sport
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ramzan Kadîrov la Moscova
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin atât de îngrijorat de situația din Cecenia
simone biles
Marea gimnastă Simone Biles, „la un pas de moarte” în urmă cu câteva zile: „Cea mai înfricoşătoare experienţă din viaţa mea”
monitor ati
Decizia luată de familia tânărului de 15 ani aflat în moarte cerebrală după ce a căzut într-un lac din Chitila
politisti deghizati
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri
Real event, Motorcycle accident, crash at night on a wet road
Încă un oligarh de-ai lui Putin a murit subit. Avea doar 54 de ani și era inclus în topul miliardarilor
Recomandările redacţiei
nicusor dan
POLITICO: Negocierile pentru formarea noului guvern în România se...
fantani in bucuresti
Meteorologii anunță ce se va întâmpla după acest episod cu vreme...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
După ce a amenințat Iranul cu atacuri, Trump s-a răzgândit și anunță...
pompieri dsu
Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe și în...
Ultimele știri
Marea Britanie are un nou ministru al Apărării, după demisii în serie la minister
Şeful guvernului de la Buenos Aires recunoaște că a minţit ani de zile Fiscul, „ca toţi argentinienii”
O fetiță de 2 ani din Timiș a suferit arsuri grave după ce a căzut în ceaunul în care se fierbea gem
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București
Fanatik.ro
Dan Negru a explodat de furie la Cupa Mondială: „A furat ideea lui Ceaușescu! Sper să fie un eșec”
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă este între cel mai bătrân și cel mai tânăr jucător de la Cupa Mondială 2026 
Adevărul
Generația care nu mai crede în economisire. Cum a apărut fenomenul „doomspending”
Playtech
Cât îi costă pe români un parlamentar? Salariu, diurnă, cazare și alte beneficii explicate pe cifre. Suma e...
Digi FM
Toni Iuruc rupe tăcerea după imaginile cu Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu în Mykonos: „Să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce am privit. Pare un film horror”
Pro FM
Ce face Gavin Arvizo în 2026. Băiatul care i-a adus acuzații grave lui Michael Jackson a dispărut complet din...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Cât costă să ajungi pe podium. Antrenoare: „5.000 de euro pe lună să participi doar la 2-3 competiții”
Newsweek
LIVE Care sunt cele 2 bănci unde a intrat, deja, pensia pe card? Și în ce orașe? 2.500.000 pensionari iau bani
Digi FM
„Se stingea, nu mai era el”. Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Simona Halep a fost surprinsă alături de un milionar român. Cine este bărbatul cu 24 de ani mai în vârstă...