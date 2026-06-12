Prințesa thailandeză Bajrakitiyabha a decedat după mai bine de trei ani petrecuți în comă

Prințesa thailandeză Bajrakitiyabha, care se afla în comă de mai bine de trei ani, a decedat, a anunțat Casa Regală. Avea 47 de ani. Ea a leșinat în decembrie 2022 în timp ce își plimba câinii. Medicii au atribuit acest incident unei aritmii cardiace severe, cauzată de o infecție cu micoplasmă la nivelul inimii.

Odată cu moartea ei, familia regală thailandeză a pierdut cel mai vizibil membru al său, o persoană care ar fi putut juca un rol esențial într-o succesiune încă neclară, scrie BBC.

Ea era cea mai mare dintre cei șapte copii ai regelui Vajiralongkorn, născută pe 7 decembrie 1978 de prima sa soție și verișoară, prințesa Soamsawali.

„Echipa medicală i-a acordat cea mai atentă și intensă îngrijire posibilă, dar starea ei a continuat să se deterioreze progresiv”, a declarat palatul într-un comunicat vineri dimineață, adăugând că a decedat la ora 19:48, ora locală (12:48 GMT), cu o zi înainte, la Spitalul Chulalongkorn.

O susținătoare a justiției

A urmat studii de drept, obținând două diplome postuniversitare de la Universitatea Cornell din SUA. A lucrat pentru o scurtă perioadă la misiunea thailandeză pe lângă Națiunile Unite din New York, înainte de a se întoarce în Thailanda pentru a lucra în birourile procurorului general din Bangkok și din alte părți ale țării.

Între 2012 și 2014 a fost ambasadoarea Thailandei în Austria, unde a stabilit o relație cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

A început să se exprime cu privire la necesitatea unei reforme penale, cu un accent special pe femeile vulnerabile care ajung în închisoare; Thailanda are unul dintre cele mai mari numere de deținute din lume.

Odată întorsă în Thailanda, a devenit Ambasadoarea UNODC pentru Statul de Drept în Asia de Sud-Est și a continuat să pledeze pentru reforma sistemului de justiție penală din Thailanda, în cadrul căruia se pronunță adesea pedepse severe asupra persoanelor condamnate pentru acuzații relativ minore de posesie de droguri.

În 2021, tatăl ei a numit-o șef de cabinet în cadrul gărzii sale private, acordându-i gradul de general.

Prințesa Bajrakitiyabha era, de asemenea, o pasionată de fitness, participând adesea la curse de lungă distanță.

Abilitățile sale și încrederea pe care tatăl ei părea să o aibă în ea au făcut-o un subiect inevitabil de speculații cu privire la succesiunea la tron.

Regele Vajiralongkorn, în vârstă de 73 de ani, nu a numit încă un moștenitor. Obiceiul thailandez dictează că moștenitorul trebuie să fie un bărbat, dar un amendament la constituție din 1974 permite unei femei să urce pe tron.

Regele are cinci fii, dar patru dintre ei, din a doua căsătorie, au fost renegați în 1996 și trăiesc de atunci cu mama lor în SUA. Al cincilea fiu al său, Dipangkorn, din a treia căsătorie, este moștenitorul prezumat, deși s-au ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a îndeplini rolul de monarh, într-o țară în care instituția regală are o influență atât de mare.

Pentru mulți monarhiști thailandezi, prințesa Bajrakitiyabha părea cea mai promițătoare figură pentru a-i succeda tatălui său, fie ca regină, fie ca regentă pentru a-l ajuta pe prințul Dipangkorn.

Moartea ei lasă fără răspuns problema succesiunii în Thailanda, iar severitatea legii privind lezmajestatea din această țară exclude orice discuție publică pe această temă.

Editor : M.C