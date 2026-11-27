Jordan Bardella, președintele partidului francez „Adunarea Națională” (RN), se confruntă cu noi acuzații de antisemitism după publicarea unor noi tirade împotriva evreilor pe care se spune că le-ar fi rostit la vârsta de 18 ani. Ziarul „Le Monde” și site-ul de investigații „Mediapart” au anunțat că au decis să publice citate ample din conversațiile de pe Facebook dintre Bardella, care are acum 31 de ani, și un prieten de școală din 2013, pentru a respinge afirmația acestuia că fragmentele publicate anterior erau falsuri.

„Astăzi, băncile sunt cele care dețin puterea și domină lumea, deasupra statelor naționale… Sioniștii sunt cei care stau la conducerea băncilor”, se arată într-un mesaj de pe contul de Facebook pe numele lui Bardella.

Un alt mesaj spunea: „Cele mai importante (posturi ministeriale) sunt ocupate de persoane pentru care Israelul și interesele bancare au prioritate față de interesele franceze.”

Presupusele mesaje au fost trimise la un an după ce Bardella s-a alăturat partidului de extremă dreapta și a fost activ în aripa de tineret a acestuia din suburbiile din nordul Parisului, unde era în ultimul an la un liceu independent.

De când au apărut primele fragmente în septembrie, Bardella, susținut cu tărie de Marine Le Pen, șefa partidului și favorită în campania pentru președinție, a susținut că este victima unui complot al stângii menit să-l distrugă. De asemenea, el a inițiat o acțiune în justiție împotriva Mediapart, notează The Times.

Pascal-Pierre Garbarini, avocatul lui Bardella, a declarat că acesta „neagă categoric că ar fi autorul” celor mai recente fragmente, despre care a afirmat că au fost publicate cu „o intenție răuvoitoare inacceptabilă”.

În ciuda negărilor categorice, acest scandal a perturbat eforturile lui Le Pen de a distanța Raliul, cunoscut anterior sub numele de Frontul Național, de trecutul său toxic sub conducerea tatălui său, Jean-Marie, fondatorul său declarat antisemit.

Intențiile de vot pentru Le Pen în primul tur al alegerilor prezidențiale din aprilie rămân cu peste 15 puncte în fața celor mai apropiați rivali ai săi, dar au scăzut cu aproximativ patru puncte în ultima lună, potrivit unor sondaje realizate săptămâna aceasta.

Gradul de aprobare al lui Le Pen a scăzut cu cinci puncte, ajungând la 38% într-un sondaj lunar de popularitate realizat de revista „Paris Match” și publicat joi. Conform Toluna Harris, aceasta a înregistrat o scădere de la 35% la 31%. Bardella, opțiunea lui Le Pen pentru funcția de prim-ministru în cazul în care va fi aleasă, are, de asemenea, un grad de aprobare de 38%, cu trei puncte mai puțin decât luna trecută.

Reporterii de investigație de la Le Monde și Mediapart au declarat că au fost prezenți, alături de un ofițer judiciar în calitate de martor, atunci când un prieten de școală al lui Bardella a obținut de la Meta, proprietarul Facebook, arhiva conversațiilor de pe Messenger, sistemul de mesagerie al Facebook, cu contul „Jordan Bardella”.

„Le Monde deține conversația completă și nemodificată din 2013”, se precizează în articol. Contul de Facebook al lui Bardella este doar inactiv, nu șters, așa cum a afirmat acesta. „Contul încă există și, contrar afirmațiilor lui Bardella, ar putea fi reactivat cu ușurință pentru a extrage arhivele conversațiilor sale.”

Comentând noile extrase, ziarul Libération a afirmat că „acum este mai clar de ce Bardella nu a vrut să contrazică reportajul Mediapart prin publicarea conținutului conversațiilor sale de pe Messenger”.

Prietenul, numit de Le Monde „Sacha”, a spus: „În fiecare seară, Jordan încerca să mă convingă că evreii sunt peste tot și dețin toată puterea… Ce mă enervează este să-l văd mințind întreaga Franță și susținând că nu a scris asta.”

Sacha a adăugat: „Chiar și când vorbeam despre politică internațională sau economie, totul se reducea la evrei. Era o idee care îl obseda. Făcea parte din construcția sa politică.”

Mesajele „Bardella” arată un scriitor sub influența lui Alain Soral, un eseist cu un public numeros de tineri acum un deceniu, care promova doctrine conspiraționiste antisemite și antifeministe.

Un fragment din contul de Facebook al lui Bardella susținea că „sioniștii” urmăreau, de asemenea, o „nouă ordine mondială cu Ierusalimul drept capitală”. Scriitorul îi numește pe evrei francezi proeminenți ca făcând parte din presupusa conspirație, printre care Jacques Attali, eseist și fost consilier prezidențial, Bernard-Henri Lévy, filosof, și Pierre Moscovici, fost ministru de rang înalt. Cei trei bărbați sunt ținte frecvente ale atacurilor antisemite online.

Strategia lui Bardella și a lui Le Pen de a nega categoric a fost pusă sub semnul întrebării în privat de către oficiali din cadrul partidului lor, pe măsură ce s-au acumulat dovezi privind autenticitatea conversațiilor. Susținătorii au declarat presei franceze că ar fi fost mai înțelept să atribuie opiniile raportate greșelilor tinereții.

Editor : B.E.