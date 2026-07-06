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Prințul Harry a acceptat oferta de a locui la Palatul Buckingham în timpul vizitei sale în Marea Britanie

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*ARCHIVE IMAGES* Prince Archie Mountbatten Celebrates 7th Birthday, Montecito, USA - 06 May 2026
Prințul Harry. Foto: Profimedia
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Prințul Harry a acceptat oferta de a sta la Palatul Buckingham în timpul vizitei sale în Marea Britanie din această săptămână. Harry intenționa inițial să călătorească împreună cu Meghan și copiii lor, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani. Au trecut patru ani de când copiii l-au văzut ultima oară pe bunicul lor față în față, scrie Sky News.

Ducele de Sussex se deplasează la un eveniment care marchează un an până la Jocurile Invictus de la Birmingham.

Însă, potrivit informațiilor obținute de Sky News, el nu va fi însoțit de ducesa de Sussex și de copiii lor în timpul vizitei la Londra.

Regele s-a oferit să găzduiască familia într-o reședință regală a cărei denumire nu a fost dezvăluită, dar la sfârșitul lunii iunie s-a relatat că cererea prințului de protecție polițienească finanțată din banii contribuabililor fusese recent respinsă.

Surse citate de Sky News au subliniat că monarhul nu este implicat în deciziile privind securitatea fiului său.

Anul trecut, Harry a pierdut o bătălie juridică cu guvernul privind securitatea sa în Marea Britanie, după ce aceasta fusese redusă în 2020, când a decis să nu mai fie un membru activ al Familiei Regale.

Prințul așteaptă ca Ravec, comitetul care decide asupra protecției membrilor familiei regale și a personalităților publice, să reanalizeze cazul său, după ce a făcut un apel personal în decembrie.

Motivul pentru care Harry nu și-a adus familia la Londra se datorează probabil îngrijorărilor echipei sale de securitate și lipsei unei evaluări actualizate din partea Consiliului de Gestionare a Riscurilor (RMB), ale cărui concluzii stau la baza deciziilor Ravec.

Se preconiza ca acesta să se fi reunit în martie și să fi oferit o imagine mai completă a potențialelor amenințări cu care se confruntă ducele și familia sa, dar ședința nu a avut loc.

După ce a pierdut apelul anul trecut, Harry a declarat pentru BBC că „nu-și poate imagina o lume în care să-și aducă soția și copiii înapoi în Marea Britanie în acest moment”.

Prințul va rămâne la Palatul Buckingham după ce Familia Regală a făcut publice documente care arată că lucrările de renovare a clădirii au costat 370 de milioane de lire sterline și că regele nu va locui acolo.

Decizia ca monarhul să se mute la Clarence House a fost luată, în parte, pentru a spori accesul publicului la acest popular obiectiv turistic londonez, întrucât, dacă regele ar locui la palat, problemele de securitate ar limita numărul vizitatorilor și zonele pe care aceștia ar avea voie să le viziteze.

Editor : M.C

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