Prinţul Harry anunță că vrea să se împace cu familia regală britanică: „Cel mai important lucru este reconcilierea”

Prinţul Harry a spus, într-un interviu pentru revista GQ, că speră să se împace cu regele Charles şi cu restul familiei, de care s-a distanţat atunci când s-a mutat în Statele Unite în urmă cu şase ani, informează Reuters.

Harry, în vârstă de 42 de ani, este fiul cel mic al regelui Charles al III-lea şi a provocat o ruptură majoră în sânul casei regale britanice după ce el şi soţia lui, Meghan, au renunţat la îndatoririle lor oficiale şi s-au mutat în 2020 în California, de unde au criticat familia regală.

Harry a vorbit foarte rar cu fratele lui mai mare, prinţul William, moştenitorul tronului britanic, iar copiii lui s-a întâlnit abia recent cu regele Charles. Într-un interviu acordat revistei GQ, Harry, care s-a mutat înapoi în Marea Britanie alături de Meghan şi de cei doi copii, a spus că doreşte să repare relaţiile.

„Având în vedere tot ce se întâmplă acum în lume, cel mai important lucru este reconcilierea”, a declarat Harry pentru GQ, citat de Agerpres.

A mai spus că poate înţelege interesul pe care îl stârnesc problemele lui familiale întrucât oamenii se pot identifica cu situaţia lui.

„Neînţelegeri între fraţi, relaţii deteriorate între copii şi părinţi, între copii şi unul dintre părinţi”, a spus el.

Eforturile de împăcare ar putea inspira şi alţi oameni în relaţiile lor.

„Unii nu vor ca lucrurile să meargă bine. Eu vreau să meargă bine”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt al lui Harry a spus că aceste ultime comentarii nu fac referire la William sau la alţi membri ai familiei regale.

Harry, ducele de Sussex, a declarat pentru revista GQ că, deşi „cicatricile rămân pentru totdeauna”, vrea să încurajeze pe toată lumea să renunţe la trecut.

„Din punctul meu de vedere, există destulă dramă în lume şi în vieţile oamenilor încât să mai continui şi cu probleme în familie”, a spus el. „Nu merită”.

În amplul interviu, Harry a discutat de asemenea subiecte pe care le-a mai abordat în trecut, cum ar fi impactul pe care l-a avut asupra lui pierderea mamei, prinţesa Diana, pe când avea 12 ani, precum şi problemele legate de sănătatea mintală.

A vorbit de asemenea şi despre motivul pentru care a revenit în Marea Britanie şi a spus că înscrierea copiilor la o şcoală britanică „e foarte important pentru mine”.

„Nu ştiam cât de important era pentru mine. Mereu am crezut că vom încerca să facem asta, dar acum sunt deja la şcoală de două săptămâni. Le place foarte mult şi le oferă o experienţă diferită”.

Prinţul a mai spus că speră ca relaţia sa tensionată cu presa britanică, care a contribuit în parte la plecarea sa din Regatul Unit şi a dus la o serie de procese împotriva unor trusturi media, să se îmbunătăţească acum.

„Sper că se va schimba”, a spus el. „Au avut loc câteva confruntări, trebuia să se întâmple aşa. Dar sper să putem cu toţii lăsa trecutul în urmă”.

„Şi cum se întâmplă atât de multe în lume, sunt aspecte din trecut pe care sunt sigur că toţi, eu, familia mea, o parte din presa britanică vrem să le dăm uitării şi să colaborăm pentru binele comun”.

Editor : A.P.